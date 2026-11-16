Quan cal dir que no a un tractament estètic?

En medicina estètica i cirurgia plàstica es parla molt de quins tractaments hi ha, què poden millorar o quant duren els seus resultats. Però hi ha una pregunta menys freqüent i potser més important: quan és millor no fer res?
La Dra. Nélida Grande, de Clíniques NG a Sabadell, defensa que una bona indicació mèdica no consisteix a trobar sempre un procediment, sinó a saber quan tractar, quan esperar i quan dir que no.
- Doctora, hi ha pacients a qui recomana no fer-se cap tractament?
Sí, és clar. I passa més del que sembla. De vegades el pacient arriba preocupat per una cosa que amb prou feines necessita correcció o amb una expectativa que cap tractament no pot complir. En aquests casos, la nostra obligació és explicar-ho amb claredat.
- Quines situacions la fan ser especialment prudent?
Quan la persona busca un canvi excessiu, quan vol corregir alguna cosa que ja està proporcionada o quan comença a acumular tractaments sense una necessitat real. També quan el problema que preocupa el pacient no es pot resoldre amb la tècnica que està demanant.
- És freqüent que el pacient arribi a consulta amb el tractament ja decidit?
Moltíssim. Avui hi ha molta informació en xarxes socials i és habitual que algú arribi dient: “vull aquest làser”, “vull àcid hialurònic” o “vull aquesta cirurgia”. Però la nostra funció no és vendre aquest procediment. Primer hem de valorar què passa realment.
- Aquest excés de tractaments pot acabar perjudicant la naturalitat?
Sí. La medicina estètica pot millorar molt una cara quan està ben indicada, però repetir procediments sense una estratègia pot acabar alterant volums, proporcions o expressió.
Jo sempre dic que la cara no ha de quedar perfecta. Ha de continuar sent la teva cara.
- I quan la cirurgia és una millor opció que continuar fent tractaments?
Quan el problema és estructural. Si hi ha un excés important de pell, una mama caiguda, una flacciditat avançada o determinades alteracions de l'abdomen, intentar evitar una cirurgia acumulant tractaments poc invasius pot oferir resultats molt limitats.
De vegades una cirurgia ben indicada és més coherent i més natural que intentar compensar durant anys quelcom que aquests tractaments no poden corregir.
- També passa el contrari: pacients que es volen operar i no ho necessiten.
Exactament. Que algú consulti un cirurgià no vol dir que hagi de sortir amb una data de quiròfan. Pot necessitar un tractament més senzill, pot ser millor esperar o potser no necessiteu fer res.
- Aleshores, què defineix una bona consulta estètica?
Escoltar. Entendre què preocupa el pacient, estudiar-ne l'anatomia, explicar-li quines opcions hi ha i ser molt honestos sobre el que podem aconseguir.
De vegades, la millor decisió és tractar. I altres vegades, la millor decisió mèdica és dir: “jo això no ho tocaria”.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande treballa des d'una visió que combina cirurgia plàstica, medicina estètica i tecnologia làser, però sempre partint de la mateixa idea: no es tracta de fer més, sinó de fer únicament allò que realment té sentit.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
Pi i Margall 43 (FGC Creu Alta)
doctoragrande.com | clinicasng.com
93 716 95 25
WhatsApp