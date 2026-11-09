Arriba a Sabadell el punt de venda d’estris de cuina més esperat

Si t’agrada cuinar, la botiga efímera de
Kuhn Rikon a Sabadell és la teva oportunitat per aconseguir els millors productes de la marca suïssa a preus increïbles. Kuhn Rikon és una empresa amb més de 100 anys d’experiència en la fabricació d’utensilis de cuina d’alta qualitat, innovadors i sostenibles. Les seves olles de pressió, paelles, jocs de coberts, ganivets i accessoris són reconeguts internacionalment per la seva qualitat, disseny i funcionalitat.
Interior de la botiga efímera de la marca suïssa Kuhn Rikon a Sabadell
David Chao
Des de dimarts 20 d'octubre i per temps limitat, podeu visitar la seva botiga efímera al carrer de Gràcia, 41 de Sabadell. L’horari és de dilluns a dissabte, de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h.
Una oportunitat única: descomptes que van del 50% fins al 80%
Tots els productes, provinents de les existències europees de l’empresa, tenen un descompte mínim del 50% i arriben fins al 80% en nombrosos articles. En total, hi haurà més de 500 productes de països com Alemanya, França, Anglaterra, els Països Baixos, Portugal i Espanya. La majoria són articles que no apareixen al catàleg d’enguany o que presenten algun defecte a l’embalatge.
Planxes i paelles de la marca suïssa Kuhn Rikon
David Chao
D’aquesta manera, la botiga efímera funciona com un magatzem, on els productes s’exposen sobre palets a preus molt assequibles i es van renovant fins a exhaurir les existències.
«A Kuhn Rikon Espanya oferim a tothom els nostres productes d’alta qualitat a preus fantàstics, que són els millors ambaixadors de la nostra marca», explica Jesús Nogués, director de Kuhn Rikon a Espanya. També recorda l’èxit d’aquest tipus de botigues efímeres en ciutats com la Corunya, Salamanca, Lleida, Reus, Granollers, Tudela, Saragossa, Ourense, Castelló, Guadalajara, Vilanova i la Geltrú, Cartagena, Lugo, Cuenca, Zamora, Ponferrada o Lleó. «Rebem uns 10.000 visitants, el 80% dels quals acaba comprant algun dels nostres productes», assegura.
Nogués recorda els orígens de la iniciativa, l’any 2019, amb uns resultats que van superar totes les expectatives i que els van portar a repetir l’outlet en anys posteriors i en diferents ubicacions. Des d’aleshores, i sense comptar la pausa forçada per la pandèmia, molts clients prenen nota de les dates de la venda per poder renovar els estris de la seva cuina.
Paelles i olles de pressió, els articles més demanats
Al capdamunt de la llista de vendes hi ha les paelles, ja que són l’article més utilitzat a la cuina. Destaquen per la seva durabilitat, les seves propietats antiadherents i la seva idoneïtat per a tota mena de cuines. Els clients, cansats de paelles que es fan malbé ràpidament, aprofiten aquesta oportunitat.
Tanmateix, la millor compra és el producte insígnia de la marca: la reconeguda olla de pressió DUROMATIC. Es tracta d’un article pensat per durar tota la vida —amb 10 anys de garantia— i que, gràcies a la seva rapidesa, ajuda a estalviar temps i diners, permetent cuinar innombrables receptes delicioses en temps rècord, d’una manera saludable i totalment segura.
Olles de la marca suïssa Kuhn Rikon
David Chao
El director de Kuhn Rikon a Espanya assenyala, en aquest sentit, que «fabriquem per a l’ús, no per a la venda», cosa que significa que cadascun dels productes de la marca funciona de manera òptima. De fet, la fidelitat dels clients de Kuhn Rikon és clau, ja que demostren la seva confiança tornant a comprar productes de la marca.
Màxima qualitat a preus assequibles
QUÈ? Rebaixes de liquidació de productes de cuina de la marca Kuhn Rikon.
ON? Al carrer de Gràcia, 41, de Sabadell.
QUAN? A partir dimarts 20 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h.
PER QUÈ? Tots els productes tenen un descompte mínim del 50%, que pot arribar fins al 80%.
PRODUCTES. Olles d’alta pressió, jocs de coberts, paelles, ganivets, accessoris i tota mena d’utensilis per a l’art culinari.
AVANTATGES. Màxima qualitat, amb garantia contrastada i una durabilitat excepcional.
LA MARCA. Una empresa suïssa que fabrica productes de cuina innovadors des del 1916, dissenyats amb la màxima qualitat i de manera respectuosa amb el medi ambient perquè pugueu gaudir de cuinar més ràpidament, més fàcilment, de manera més saludable i de forma més eficient.