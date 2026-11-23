Dissabte al matí, a mig Sabadell es fa el mateix: passar l'aspiradora, fregar el bany i deixar els vidres per a la setmana que ve. Cada cop més llars de la ciutat han decidit pagar perquè ho faci algú altre, i la primera pregunta és sempre la mateixa: quant costa? La resposta no és fàcil de trobar, perquè moltes empreses de neteja no publiquen preus i només en donen després d'una visita.
Hem demanat les xifres a Limpieza.ai, una empresa de neteja a Sabadell que hi té la seu social i publica totes les seves tarifes al web. Aquests són els preus que aplica aquest 2026 i les seves recomanacions per comparar pressupostos.
Neteja per hores a Sabadell: 20 euros l'hora
El servei més contractat és la neteja a domicili per hores, setmanal o quinzenal. L'empresa cobra 20 euros l'hora amb l'IVA i els productes inclosos, amb un mínim de dues hores per visita i sense permanència.
Amb aquest preu, el compte és senzill. Un pis de 80 metres quadrats es manté en bon estat amb tres hores a la setmana, que són 60 euros per visita i uns 240 euros al mes. Si la neteja és quinzenal, la meitat. Amb nens petits o animals a casa, el més habitual és afegir-hi una hora.
Els serveis puntuals, a preu tancat
La resta de feines es pressuposten abans de començar i no per hores:
• Neteja a fons d'un pis: des de 290 euros fins a 80 metres quadrats i des de 390 euros entre 80 i 120. Inclou cuina, banys i vidres interiors.
• Entrada o sortida d'un pis de lloguer: entre 80 i 120 euros fins a 60 metres quadrats i entre 120 i 170 euros fins a 100.
• Final d'obra: des de 6,50 euros el metre quadrat més IVA.
• Sofà de tres places: entre 50 i 70 euros.
• Vidres: entre 4 i 6 euros el metre quadrat.
• Comunitat de veïns: des de 200 euros al mes, segons la freqüència.
• Oficina: des de 300 euros al mes.
Per què dos pisos iguals no costen el mateix
La superfície no ho explica tot. Un pis antic del Centre, amb sostres alts, motllures i fusteria de fusta, demana més temps que un de nou a Can Llong amb els mateixos metres. Un pis després d'una reforma tampoc té res a veure amb una neteja a fons normal: la pols d'obra s'ha de retirar en diverses passades i les restes de ciment o de pintura necessiten productes específics.
A les comunitats, el que fa pujar o baixar el preu és la freqüència. Una escala dels blocs de la Creu Alta o de Gràcia amb quaranta veïns que la fan servir cada dia no es manté neta amb una passada setmanal, per molt bé que es faci.
Com comparar empreses de neteja a Sabadell: tres preguntes
Què inclou el preu per hora? És on hi ha més sorpreses. Un preu de 14 o 15 euros pot acabar sent més car que un de 20 si després s'hi afegeixen l'IVA, els productes i el desplaçament. Cal demanar el preu final per escrit.
Qui respon si es trenca alguna cosa? Una empresa ha de tenir assegurança de responsabilitat civil. Amb una persona contractada sense papers, el vidre trencat o la taca al parquet els paga el propietari, i a més s'exposa a una sanció.
Vindrà sempre la mateixa persona? És el que més es nota amb el temps. A partir de la tercera visita, qui neteja ja coneix la casa i no cal explicar res.
Un últim avís dels professionals: desconfieu dels pressupostos amb poques hores. Un pis de 80 metres quadrats acabat de reformar necessita entre sis i vuit hores de feina de dues persones. Qui n'ofereix tres deixarà pols a les persianes i pintura als marcs.
Xarxa de col·laboradors: administradors, immobiliàries i reformes
Bona part de la feina d'una empresa de neteja no arriba de particulars, sinó d'altres professionals. Un administrador de finques necessita algú que mantingui les escales de les comunitats que gestiona; una immobiliària, deixar un pis a punt abans d'ensenyar-lo o de lliurar les claus; una empresa de reformes, que algú retiri la pols d'obra per poder donar la feina per acabada.
L'empresa ja treballa amb aquesta mena de col·laboradors i vol ampliar aquesta xarxa a Sabadell i al Vallès Occidental. Ofereix als professionals de la ciutat un únic interlocutor per WhatsApp i preus tancats per tipus de feina, acordats abans de començar. També està oberta a recomanacions creuades amb negocis locals de mudances, pintura, serralleria o manteniment.
Els administradors de finques, agències immobiliàries, gestors de pisos de lloguer i empreses de reformes que vulguin col·laborar-hi poden escriure a info@limpieza.ai o trucar al 621 32 27 72.
Com demanar pressupost de neteja a Sabadell
Ja no cal esperar una visita. El client envia per WhatsApp els metres del pis, què necessita i, si vol, unes fotos, i rep el preu per escrit en menys de dues hores. El servei cobreix tota la ciutat i els municipis del voltant, com Castellar del Vallès, Sant Quirze, Barberà i Terrassa, de dilluns a dissabte, al 621 32 27 72.