La Finestreta Única Empresarial: més agilitat per a les empreses, més competitivitat per a Catalunya

El Govern impulsa el nou Pla FUE de Facilitació de l’Activitat Econòmica 2025-2028, una estratègia per fer més fàcil, àgil i eficient la relació entre les empreses i les administracions públiques. Aquesta iniciativa, que forma part de l’estratègia Catalunya Lidera, reduirà terminis, eliminarà traves i accelerarà la posada en marxa de nous projectes empresarials.
Segons el Departament d’Empresa i Treball, el pla preveu un impacte econòmic total de 1.718,8 milions d’euros en quatre anys, l’equivalent al 0,18% del PIB català. Se’n beneficiaran més de 106.000 empreses, que hauran de fer menys tràmits i esperaran menys per aconseguir autoritzacions i llicències.
Els grans eixos d’actuació del Pla
El Pla FUE 2025-2028 s’organitza al voltant de tres grans eixos que defineixen la seva estratègia de transformació.
El primer és la millora dels procediments complexos, amb la reducció de terminis i l’eliminació de traves en activitats amb impacte urbanístic, ambiental o sanitari. En aquest àmbit, s’incorporaran eines innovadores com el modelatge BIM, que permet una gestió més eficient i coordinada dels projectes.
El segon eix és la transformació digital integral, orientada a completar la digitalització dels tràmits més senzills i garantir la interoperabilitat i la reutilització de dades entre administracions. L’objectiu és avançar cap a una tramitació proactiva per part de totes les administracions locals dins del sistema FUE.
I, per últim, el tercer se centra en la simplificació del dia a dia empresarial, mitjançant l’automatització de la compartició de documentació, la reducció d’obligacions recurrents i una comunicació més clara i centralitzada a través del Canal Empresa, on s’incorporaran tecnologies d’intel·ligència artificial per oferir un servei més personalitzat i eficient.
Un projecte de país per simplificar i digitalitzar
La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de contacte entre empreses, professionals i totes les administracions catalanes. Des que es va crear el 2011, ha estat clau per modernitzar la gestió pública i implantar la tramitació electrònica.
Al llarg dels anys, la FUE ha evolucionat amb diferents plans. El primer (2011-2014) va simplificar tràmits i va impulsar la digitalització. El segon (2014-2019) va incorporar 900 ajuntaments al projecte. I el tercer (2019-2023) va apostar per serveis digitals basats en dades.
Ara, el nou Pla 2025-2028 va un pas més enllà: vol que qualsevol tràmit amb l'Administració sigui ràpid, senzill i totalment digital.
Cinc grans reptes per a una nova administració
El nou pla afronta cinc grans reptes per continuar avançant cap a una Administració més eficient i col·laborativa:
- Agilitzar els procediments complexos – es redueixen terminis i es simplifiquen tràmits en sectors amb impacte urbanístic, ambiental o sanitari, incorporant eines com el modelatge BIM.
- Transformar els tràmits en serveis digitals proactius, garantint la interoperabilitat i la reutilització de dades entre administracions.
- Simplificar el dia a dia empresarial, automatitzant la compartició de documentació i millorant la comunicació a través del Canal Empresa.
- Millorar la comunicació amb empreses i professionals, amb missatges més clars, unificats i orientats a resultats.
- Capacitar els professionals públics, clau per fer efectiu el canvi cultural cap a una Administració àgil i col·laborativa.
Un impacte tangible per al teixit productiu
El pla suposarà un estalvi anual de 429,7 milions d’euros per a les empreses catalanes. Els procediments complexos es podran resoldre fins a un 30% més ràpid, passant d’una mitjana de tres anys a dos.
També s’espera un estalvi anual de 108 milions d’euros gràcies a la digitalització de serveis i la reutilització de dades. Tot plegat, una aposta per transformar la burocràcia en un motor d’eficiència i competitivitat.
Una iniciativa compartida i arrelada al territori
El Departament d’Empresa i Treball impulsa aquest pla que ha estat elaborat amb la implicació dels principals agents econòmics i socials del país, per assegurar que la seva aplicació respongui a les necessitats reals de les empreses i del teixit productiu català.
El conseller Miquel Sàmper subratlla que “aquest pla neix amb l’objectiu clar de fer més fàcil, àgil i eficient la relació entre les empreses i les administracions públiques. Això només és possible si continuem sumant esforços entre el sector públic i el sector privat”.
Per la seva banda, el secretari general Pol Gibert remarca que “l’objectiu és que les empreses catalanes puguin estalviar fins a 430 milions d’euros anuals en costos administratius, i que l’impacte acumulat en quatre anys superi els 1.700 milions d’euros”.
Una Administració al servei de la competitivitat
La Finestreta Única Empresarial és molt més que un portal de tràmits: és un compromís de país per modernitzar la gestió pública i posar-la al servei de la competitivitat, la innovació i el creixement sostenible.
Amb aquest nou pla, Catalunya consolida un model pioner a l’Estat i reforça la seva posició com a territori capdavanter en digitalització i bon govern.