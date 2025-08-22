  • -

Quan les altes temperatures poden posar-nos en perill: com evitar i afrontar un cop de calor

Identifica els símptomes, actua amb rapidesa, protegeix els més vulnerables i pren mesures per prevenir situacions greus durant l'estiu

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 08:44

Quan arriba la calor intensa, és fàcil subestimar-ne els efectes. Sovint pensem que només es tracta de suar una mica més o dormir pitjor. Però la calor extrema pot provocar problemes greus de salut, i el cop de calor n’és un dels més perillosos. Pot aparèixer de forma sobtada i posar en risc la vida, especialment en infants, persones grans o amb problemes de salut. La clau? Saber-ne reconèixer els símptomes i actuar amb rapidesa.

Amb els estius cada cop més llargs i calorosos, a causa del canvi climàtic, identificar un cop de calor a temps és una mesura de prevenció essencial. El coneixement pot ser la millor eina per protegir-nos a nosaltres mateixos i als que tenim a prop.

Què és un cop de calor?

Un cop de calor es produeix quan el cos no pot regular adequadament la seva temperatura i aquesta puja de forma ràpida i perillosa. El mecanisme natural de refrigeració -la suor- deixa de funcionar, i això pot provocar una fallada sistèmica. És una urgència mèdica que requereix atenció immediata.

No cal estar fent esport intens per patir-lo. De vegades, només amb estar exposat a un ambient molt calorós sense ventilació ni hidratació, ja es pot desencadenar. I, com passa sovint amb els riscos ambientals, no sempre es veu a simple vista.

Com detectar els símptomes?

Els símptomes poden aparèixer de manera progressiva o sobtada. Els principals senyals d’alarma que ens han de fer sospitar d’un cop de calor són:

  1. Temperatura corporal molt elevada (per sobre de 40 °C)
     
  2. Mareig, mal de cap intens, nàusees o vòmits
     
  3. Confusió, desorientació, dificultat per parlar o per mantenir-se despert
     
  4. Pell molt calenta, seca i envermellida, fins i tot sense suar
     
  5. Debilitat extrema, fatiga o pèrdua de consciència

Aquests símptomes no són simplement molèsties: poden indicar una situació greu que posa en risc la salut i fins i tot la vida. No s’ha d’esperar a veure si millora: cal actuar ràpidament.

Què fer davant d’un cop de calor?

Davant la sospita que algú pateix un cop de calor, cal seguir aquests passos de manera immediata:

  1. Porta la persona a un lloc fresc, ombrívol i ben ventilat.
     
  2. Refresca-li el cos: pots mullar-li la pell amb aigua freda, aplicar-li draps humits al clatell, al front, als canells o als turmells, i utilitzar un ventilador si en tens. A més, és important anar canviant els draps humits un cop estiguin calents, per ajudar a absorbir millor la temperatura del cos.
     
  3. Dona-li aigua a poc a poc si està conscient i pot beure sense dificultats.
     
  4. Truca al 112 o demana ajuda mèdica urgent. No intentis gestionar la situació en solitari si els símptomes són greus o no milloren.

És essencial saber com gestionar una situació com aquesta per ajudar-nos entre nosaltres davant un possible risc de salut.

  • Els infants, un dels col·lectius més vulnerables

Qui està en més risc?

Tots podem patir un cop de calor, però hi ha col·lectius especialment vulnerables que necessiten més atenció:

  1. Infants, especialment els nadons
     
  2. Persones grans, sobretot si viuen soles o tenen mobilitat reduïda
     
  3. Persones amb malalties cròniques (cardíaques, respiratòries, renals…)
     
  4. Treballadors exposats a la calor, com per exemple personal de la construcció, jardiners o repartidors
     
  5. Persones amb alguna discapacitat, que poden tenir dificultats per comunicar malestar o regular la temperatura

Tenir present qui ens envolta i detectar si algú mostra símptomes de malestar pot ser clau per evitar una situació greu.

Com podem prevenir un cop de calor?

La millor manera de protegir-se d’un cop de calor és evitar que el cos arribi a aquesta situació extrema. Aquestes són algunes accions senzilles que poden ajudar a prevenir-lo:

  1. Hidratar-se sovint, encara que no es tingui set. Aigua, sucs naturals o infusions sense cafeïna són bones opcions.
     
  2. Evitar sortir o fer esforços físics entre les 12 h i les 17 h, les hores més caloroses del dia.
     
  3. Vestir roba lleugera i clara, protegir-se amb barret i ulleres de sol, i aplicar-se protector solar sempre que s’estigui a l’exterior.
     
  4. Ventilar la llar a primera hora del matí i al vespre, i mantenir persianes i cortines tancades durant les hores de sol.
     
  5. Refrescar l’ambient amb ventiladors, aire condicionat o mètodes casolans com mullar el terra o posar un recipient amb gel davant del ventilador.

Hem de tenir cura del nostre entorn

Els cops de calor poden afectar tothom, però la manera més efectiva de fer-hi front és col·lectiva. Estigues atent a les persones del teu entorn que puguin estar en risc. Truca o visita aquell veí gran que viu sol, pregunta-li si s’ha hidratat i si té el pis ben ventilat. Assegura’t que els infants del teu voltant no estiguin jugant massa estona al sol. Dona suport a qui treballa a l’exterior: un got d’aigua, una estona a l’ombra o una conversa poden marcar la diferència.

La calor no es veu, però es nota. I la prevenció comença amb l’atenció.

Aquest estiu, estigues alerta. Actua amb rapidesa si veus símptomes d’un cop de calor. I sobretot, ajuda a difondre informació: parlar-ne pot salvar vides. Perquè protegir-nos de la calor no només és responsabilitat de cadascú: és una tasca compartida.

Et pot interessar