Taques a la pell? Coneix els tractaments que SÍ que funcionen segons el tipus de taca

Abans de comprar una altra crema o provar aquest “remei infal·lible” que li va funcionar a la teva amiga, hi ha una cosa important que hauries de saber: no totes les taques facials es tracten igual.
A la Unitat mèdic-estètica de Grup Policlínic són experts a diagnosticar i tractar cada tipus de taca facial de forma personalitzada i mèdica, per això hem consultat als seus professionals per poder conèixer els tractaments que sí funcionen segons el tipus de taca.
No totes les taques de la pell són iguals. Ni tots els tractaments funcionen igual.
Els doctors ens expliquen que per poder abordar cada cas amb precisió és necessari que el centre o professional mèdic disposi de totes les opcions de tractament: plataforma mèdica làser, tractaments de medicina estètica avançats i serveis estètics professionals. Només així és possible poder oferir el tractament adequat.
Quin tipus de taca tens?
Identificar correctament el tipus de taca és el primer pas per triar el tractament adequat. Perquè el diagnòstic sigui precís l’ha de realitzar un professional mèdic.
Aquestes són algunes de les taques en el rostre més comuns i els tractaments recomanats per a poder tractar-les:
- Lentígens solars: conegudes com a taques de l'edat, solen aparèixer per l'exposició acumulada al sol. En aquests casos el tractament recomanat és amb làser mèdic pigmentari.
- Melasma: taques difuses de to marró que apareixen, sobretot, en dones i per causes hormonals. Aquí el tractament més efectiu són els Peelings mèdics despigmentants.
- Taques postinflamatòries: després de l'acne, ferides o intervencions estètiques. T'aconsellem seguir un tractament amb Làser fraccionat i/o microneedling amb actius despigmentants.
- Taques vasculars (rojors o cuperosis): moltes vegades confoses amb pigmentació, però d'origen vascular. És el tractament de làser vascular de precisió el que ens donarà millor resultat.
El nombre de sessions pot variar en cada cas depenent de la profunditat de la taca, el temps que la tinguem, etc.
El que li va funcionar a una altra persona, pot no funcionar en la teva pell
Un dels errors més comuns és copiar tractaments que van funcionar a algú pròxim. Però la realitat és que cada pell, cada taca i cada història és diferent.
Tractaments combinats i tecnologia d'última generació
Els professionals de Grup Policlínic insisteixen que, en molts casos, la solució més efectiva per a eliminar taques no està en un únic tractament, sinó en la combinació estratègica de diferents tractaments.
A vegades hem de començar amb un tractament mèdic despigmentant per preparar la pell i després seguir amb sessions de tractaments làser o tractaments complementaris d'estètica avançada. Aquesta combinació progressiva permet abordar diferents capes de la pell i millorar no només la pigmentació, sinó també la textura, la lluminositat i la uniformitat del rostre.
Però no tots els centres estètics estan preparats per a oferir aquest enfocament multidisciplinari. El recomanable és triar a un centre mèdic estètic que compti amb:
- Equips mèdics làser d'última generació
- Professionals mèdics especialistes en estètica avançada
- Esteticistes amb experiència en tractaments complementaris
- Seguiment individualitzat
