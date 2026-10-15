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ERC reclama un pla integral per millorar la il·luminació de la ciutat

Sabadell

"La qüestió no és només quanta llum tenim, sinó on arriba i com afecta la vida quotidiana de les persones", subratllen els republicans

  • Tram de vorera amb poca il·luminació al carrer de Batllevell -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 18:22
Actualitzat el 15 d’octubre de 2026 a les 18:24

ERC reclama que l'Ajuntament apliqui una estratègia global de ciutat per solucionar els problemes d'il·luminació detectats i denunciats tant per aquesta formació com per veïns de Sabadell. Els republicans recorden que ara fa un any es va aprovar per unanimitat al ple una moció proposada pel seu grup municipal per elaborar un Pla Director d'Il·luminació de Sabadell, que hauria de guiar aquests passos a fer.

En un comunicat, la formació reclama passar "de l'acord als fets" i pregunta al Govern municipal en quin punt es troba l'elaboració d'aquest document i quin calendari preveu per desplegar-lo. ERC vol que la resposta municipal als problemes d'il·luminació vagi més enllà de substituir fanals perquè "entenem que renovar l'enllumenat públic no és el mateix que garantir una il·luminació adequada a les necessitats de cada espai".

I els republicans subratllen que "no qüestionem que calgui renovar els fanals i millorar l'eficiència energètica. El que diem és que això no és suficient. Podem tenir fanals nous i continuar tenint voreres, passos de vianants o parcs mal il·luminats. La qüestió no és només quanta llum tenim, sinó on arriba i com afecta la vida quotidiana de les persones". La formació remarca que no necessita la mateixa il·luminació una avinguda que un carrer de barri, ni un parc que un entorn escolar. Per a Esquerra, la il·luminació hauria de ser una prioritat de qualsevol Govern igual que la  neteja o la seguretat.

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