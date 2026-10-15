FOTOS | Sabadell Gent Gran celebra el seu 25è aniversari

Sabadell Gent Gran ha celebrat aquest dijous a la tarda els seus 25 anys d’història amb una commemoració marcada pels records, els agraïments i les reivindicacions. Desenes de persones s’han aplegat a les instal·lacions de l’entitat, vinculada al Parc Taulí, per celebrar un quart de segle d’atenció a la gent gran, en un acte que ha combinat els parlaments institucionals amb els testimonis de residents, familiars i treballadors. Durant els parlaments, Dolors Costa, presidenta del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí –que dimarts va celebrar el 40è aniversari– ha recordat que el projecte va començar a gestar-se als anys cinquanta, en una Sabadell "en plena expansió", amb la voluntat d’anar "més enllà d’una residència" i oferir un "acompanyament integral a la gent gran".
Ara, un quart de segle més tard, Costa ha reivindicat que la feina es continua fent de la mateixa manera, "basada en el respecte i la dignitat": "Avui celebrem els 25 anys, però també una manera de fer", ha dit. El director general de la Gent Gran, Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Pedro Cano, per la seva banda, ha definit Sabadell Gent Gran com "una història d’innovació", un "exemple de servei públic" i un "model de futur" per avançar cap a una xarxa d’atenció integral; i, en la mateixa línia, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha subratllat que Sabadell Gent Gran "és qualitat i és lluitar per la gent gran".
Reconeixements i reivindicacions durant l'acte
Un dels moments més emotius ha estat la intervenció de Sònia Mariscal, directora executiva de l'organització, present des de la inauguració. "Tot va començar amb un somni, i els somnis s’han de cuidar perquè creixin", ha dit. Mariscal ha agraït la feina dels professionals i ha recordat, emocionada, la pandèmia: "Vam perdre persones que estimàvem, però us asseguro que vam sortir-ne més units", ha assenyalat. També ha reivindicat una mirada que posi el focus "en les capacitats de cada persona" i ha fet bandera de la necessitat de valorar la feina de tots els treballadors que formen part del projecte. "Aquesta feina la fan persones que s'estimen la professió", ha subratllat.
Els residents i les famílies també han tingut el seu espai. Montserrat Calveras, resident; Ricard Antolí, familiar; i Vicky Martí, treballadora, han posat veu a la seva experiència i vincle amb el centre Sabadell Gent Gran, amb una especial reivindicació: "La professió necessita condicions laborals dignes. Des de cada disciplina aconseguim que l’engranatge no s’aturi i, si res no canvia, només s'aconseguirà que els professionals vulguin canviar de sector", ha dit Martí. Així, amb una clara voluntat de denúncia, la treballadora ha exposat les mancances del sector i els problemes amb què es troben els professionals diàriament. "Els salaris són insuficients per cobrir el cost de la vida", ha indicat.
Finalment, abans del tancament definitiu de la representació d'un grup sardanista, la trobada ha conclòs amb les paraules de la directora general del Parc Taulí, Gemma Craywinckel, que ha volgut aplaudir la tasca de Sabadell Gent Gran i posar la mirada al futur. "Queda continuar endavant, consolidar i fer créixer l'entitat amb la millor atenció olística en les seves diferents necessitats", ha tancat.
Fotos de Juanma Peláez