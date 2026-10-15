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Illa recorda Companys amb una crida a "tenir present d'on es ve per no repetir els errors del passat"

Sabadell

El president demana defensar els valors democràtics i "barrar el pas a l'autoritarisme"

  • Ofrena a Lluís Companys encapçalada per Salvador Illa -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 09:52

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de l'expresident Lluís Companys tot fent una crida a "tenir present d'on es ve per no repetir els errors del passat". De fet, ha apuntat que és precisament d'aquests "errors del passat" dels quals Companys va ser víctima. El president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions després de fer una ofrena a la tomba de Companys, al Cementiri de Montjuïc. Illa ha demanat, també, "mirar al futur amb esperança" i "afrontar-lo amb responsabilitat". "L'hem d'afrontar a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme; a favor de més drets i més llibertats i no menys, com propugnen alguns", ha afegit.

Illa també ha aprofitat per celebrar que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat la trentena d'encausats –entre els quals, el sabadellenc Josep Manuel Suàrez– per les despeses de l'1 d'octubre i per l'acció exterior del procés. El president ha dit que és "una notícia positiva" de la "normalització política, social i institucional de Catalunya".

 

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