El Tribunal de Comptes amnistia el sabadellenc Josep Manuel Suàrez i una trentena d’ex-alts càrrecs per l'1-O i l'acció exterior

El Tribunal de Comptes (TdC) ha aplicat l’amnistia al sabadellenc Josep Manuel Suàrez, als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l’exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena d’ex-alts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l’1-O i a l’acció exterior del procés. Suàrez va ser delegat del govern català al Regne Unit i Irlanda entre 2011 i 2016. El tribunal ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del juliol, que va aclarir que l’organització de l’1-O no va afectar els interessos financers de la Unió Europea (UE). En una resolució publicada aquest dimecres, el tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en 4.283.438,23 euros.
Suàrez ha desenvolupat gran part de la seva carrera al Banc Sabadell, tant a la ciutat com a l’oficina de Londres, i també ha estat president de la Fundació Privada Atendis. El 2011 va assumir, a proposta de la Generalitat, el càrrec de delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, que va ocupar fins al 2016. Durant aquesta etapa, destaca especialment l’acompanyament a les 140 empreses catalanes establertes al país, així com el suport a iniciatives culturals i als catalans que hi arribaven. Suàrez sempre ha defensat que la delegació no tenia com a objectiu impulsar la independència de Catalunya.
Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i organitzar el referèndum de l’1-O. La sentència del TJUE es va publicar el passat 16 de juliol, però el TdC va obrir dos terminis d’al·legacions consecutius i no ha resolt fins aquest dimecres. Les despeses que va demandar Societat Civil Catalana - i en un principi també la Fiscalia- sumaven més de 4,2 milions d’euros. Amb l’aprovació de l’amnistia, la Fiscalia va considerar que calia aplicar la llei també a la responsabilitat comptable – que és la que analitza el Tribunal de Comptes- però el tribunal va decidir elevar una qüestió prejudicial al TJUE per analitzar l’afectació als interessos de l’1-O.
En la resolució, el tribunal remarca que “no ha quedat acreditat” que les despeses qüestionades en el “procés comptable” – les del referèndum de l’1-O- i les despeses de l’acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017 “s’haguessin realitzat amb fons públics provinents del pressupost de la UE”. Ho fa emparant-se en la mateixa sentència del TJUE del juliol.
Entre els amnistiats hi ha Puigdemont, Junqueras i Mas, així com els exconsellers Jordi Turull, Lluis Puig, Raül Romeva, Francesc Homs, Dolors Bassa, Carla Ponsatí, Neus Munté i Andreu Mas-Collell; l’exsecretari general de Presidència Joaquim Nin o l’excap de Diplocat Albert Royo. En total, el TdC ha amnistiat 35 ex alt càrrecs de la Generalitat.
Des de la sentència del TJUE, la defensa de Puigdemont ha insistit en reclamar l’amnistia al TdC i l’ha acusat d’actuar en “rebel·lia” per no aplicar el dictamen de Luxemburg. “Tenir el procediment paralitzat suposa un incompliment greu, manifest i obert de la mateixa llei d’amnistia”, va recriminar el passat 10 d’octubre.
La consellera del TdC Elena Hernáez ordena també aixecar les mesures cautelars, que consistien en la imposició d’una fiança de 4.283.438,23 euros en garantia de presumptes responsabilitats comptables. Els encausats van aportar aquesta xifra a través d’avals de l’Institut Català de Finances (ICF), que ara el TdC ordena que siguin retornats.
La decisió del TdC arriba una setmana després que el Tribunal Constitucional (TC) avalés aplicar l’amnistia a la malversació als líders del procés. Ho va fer a través de la sentència del recurs d’empara de l’exconsellera Dolors Bassa, que és la que ha fixat doctrina per la resta de dirigents. Immediatament a aquesta sentència, el jutge instructor Pablo Llarena va aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluis Puig.
El TC va notificar la sentència al Tribunal Suprem (TS) dimecres passat i l’alt tribunal va donar cinc dies a les parts perquè hi presentessin al·legacions. La previsió és que Llarena proposi el sobreseïment de la causa contra Puigdemont, Comín i Puig entre divendres d’aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del TS, l'instructor té pràcticament enllestida la interlocutòria i l'elevarà a la Sala Penal del TS perquè dicti l'arxivament definitiu tan bon punt expirin els cinc dies.