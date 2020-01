Clam pel waterpolista i amic de Sabadell Raül Romeva

La presentació del llibre Des del banc dels acusats ha deixat petita La llar del llibre, on prop de 150 persones s’hi han aplegat per escoltar el relat de Diana Riba, eurodiputada d’ERC i dona de l’empresonat Raül Romeva. Aquest acte públic també ha estat testimoni dels convulsos dies que viu la política catalana i espanyola. Per una banda, un dels ponents, Gabriel Rufián, ha caigut del cartell. El republicà ha estat un dels grans negociadors de la investidura d’aquesta setmana. En el seu lloc, hi ha comparegut el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí.

No debades, Romeva és un gran aficionat al waterpolo. Encara més: L’exalcalde d’ERC Juli Fernàndez ha recordat que la darrera vegada que el va veure en llibertat va ser a la piscina del Club Natació, durant un partit femení de waterpolo.

A més a més, la mateixa Diana Riba ha arribat amb prop de 20 minuts de retard a la llibreria, donat que venia de la roda de premsa a la seuy nacional d’ERC, on el partit ha valorat la resposta del Tribunal Suprem ignorant la justícia europea i impedint que Junqueras surti de presó per recollir l’acxta d’eurodiputat.

Des del banc dels acusats és un llibre que reuneix els esbossos fets durant els mesos del judici al Tribunal Suprem. No són ni una crònica ni un diari. Són fragments d’un procés en blanc i negre, sovint amb un punt d’humor, que aporten un testimoni valuós viscut en primera persona i des del banc dels acusats.