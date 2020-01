Vinyetes que mostren la vida amb esquizofrènia

La prevalença dels trastorns mentals és cada vegada més elevada a les societats occidentals. Depressió, afectats per bipolaritat, esquizofrènia, demència… I tot i això, no sembla que les vivències quotidianes de les persones afectades per salut mental estiguin normalitzades a la vida real.

Aquesta és la premissa que ha impulsat el dibuixant Abel Carrasco a publicar una novel·la gràfica en la qual la protagonista –la cantant folk Penélope– pateix un brot psicòtic durant un concert. “Encara hi ha un tabú a parlar de salut mental. I moltes vegades, quan se’n parla, s’acaba estigmatitzant”, diu Carrasco, “també als mitjans de comunicació”. I tanmateix, explica, pràcticament tothom ha de conèixer una persona afectada al seu voltant, sigui una amistat o un familiar o un conegut.

Constata que no és un tema senzill. Carrasco, col·laborador de Paper de Ceba, prossegueix: “Hem d’explicar històries de quotidianitat des de totes les disciplines culturals: cinema, música, literatura… I en el meu cas, des del còmic”. De fet, existeix un corrent d’autors que parlen d’aspectes de salut, com podria ser normalitzar les persones amb VIH o afectades cíclicament per l’ansietat: la Grafic Medicine.

De fet, una altra obra que tracta de la salut mental és la novel·la gràfica Manicomio. Precisament els seus autors, Montse Batalla i Xevidom, visitaran pròximament Sabadell per fer una presentació conjunta del seu còmic i Penélope. La idea inicial és que puguin estar acompanyats per professionals de salut mental de l’Hospital Parc Taulí.

Un còmic autoeditat

Penélope és un llibre autoeditat pel mateix Carrasco i ha tingut una tirada inicial de 100 exemplars, que estan quasi esgotats. Ara en prepara la segona edició. Tanmateix, per què ha apostat per l’autoedició? Per una banda, perquè volia tractar la salut mental des de la seva òrbita, sense interferències de cap editorial. I per l’altra, per les dificultats pròpies del sector. “És difícil accedir al món del còmic. I a més, cada vegada interessen menys les fantasies èpiques, que és l’estil de gènere que jo he emprat”, explica el sabadellenc. De fet, no és senzill viure del còmic. “És quasi impossible que un autor intenti guanyar-se la vida només dibuixant còmics”, afirma Carrasco. “Ara bé, si vas fent encàrrecs, dibuix publicitari, ofereixes classes… Doncs així sí que pots tirar”, explica.

El còmic a Sabadell

Carrasco viu actualment a Alcanar, en part pel desig d’estar a prop del mar i en part pels elevats preus del lloguer a Sabadell. Tot i això, la salut del còmic no és dolenta a la ciutat. L’existència de llibreries especialitzades com Sabadell Còmics i El rincón del friki en són una mostra, així com la inesgotable tasca de llibreters com Rafel Sabater, qui sovint programa presentacions i signatures amb els autors.

El maig participarà en l’Artist Halley, del Saló del Còmic de Barcelona. I hi presentarà la segona part de Penélope, que tanca l’obra. “De fet, fa uns vint anys que donava voltes a aquesta narració”, revela Carrasco. I és que Carrasco és un dels autors més prolífics de la seva generació i ha participat en diverses ocasions en aquesta fira.

La Bafarada

L’any passat hi va presentar Toda una vida dibujando, fruit de vint anys d’intensa feina en això dels pinzells i els llapis. També existeix La Bafarada, el col·lectiu de dibuixants de Sabadell. “És cert, a Sabadell hi ha molta massa crítica. Però en comparació amb l’èxit i influència que tenia el còmic a la meva joventut, el còmic és ara un zombi: camina, però està mort”.

Obsessionat des de petit amb el món del dibuix i del còmic, Carrasco ha compaginat la il·lustració publicitària, els storyboards, la historieta, les caricatures i els retrats, amb la direcció d’un grup de creació gràfica en la indústria del gamblingy i l’ensenyament. També ha il·lustrat els últims tres anys el cartell del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.