Genís Roca, nomenat vicepresident de la Fundació de l’ESDI

L’empresari i especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital Genís Roca ha estat nomenant Vicepresident segon de la Fundació de l’ESDI (FUNDIT), propietària de l’Escola Superior de Disseny ESDI (centre adscrit a la Universitat Ramon Llull) i l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda EATM. Amb aquest nomenament, Genís Roca s’incorpora al Patronat de la Fundació, la qual està presidida actualment pel consultor Carles Casanovas Dosrius i compta amb el Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment Roger Torrent, com a Vicepresident primer. “Assumint aquesta responsabilitat, em poso al servei d’una institució molt potent en prestigi, talent i oportunitats, que ha sabut treballar la formació i la recerca en disseny sense perdre el contacte amb la realitat de la indústria i el món empresarial, i on arribo amb moltes ganes d’ajudar i aprendre”, ha subratllat Roca.

Arqueòleg de formació, Genís Roca és un dels principals experts catalans en el món digital. Fundador de la consultora en transformació digital RocaSalvatella, va ser el seu President fins l’any 2021. Actualment, és el president de Fundació.cat, càrrec que compatibilitza amb les vicepresidències del Barcelona Music Lab, el Museu Picasso de Barcelona i FUNDIT.

Segons Carles Casanovas, President de FUNDIT, “en Genís no necessita presentacions, celebrem la seva incorporació al Patronat de la Fundació per ESDI. Amb el bagatge professional i el seu tarannà, estem segurs que la institució es veurà reforçada”. La Fundació de l’ESDI (FUNDIT) va renovar completament el seu Patronat a principis del 2022, un any després del decés de l’empresari tèxtil Josep Bombardó, que la va presidir des de la seva creació l’any 1989.