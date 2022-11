Genís Roca: “L’objectiu d’una empresa és ser més competitiva, no pas digitalitzar-se”

Genís Roca és empresari i especialista en processos de transformació digital. Des de fa més d’una dècada assessora companyies per accelerar el seu creixement. També té activitat continuada tant a universitats com a diferents mitjans de comunicació.

Roca defensa que en el món digital en què vivim els canvis en la societat no avancen de forma tan vertiginosa com ens pensem. Així mateix, l’empresari pronostica que el treball deixarà de ser el “mecanisme vertebrador” de la societat i que, per tant, el sou ja no serà l’element únic de distribució de la riquesa.

Vostè que els canvis en la societat actual no van tan de pressa com podria semblar. Com ho argumenta?

És cert que el món avança més de pressa respecte a altres èpoques de la humanitat, però és fals que vagi tan de pressa com ens pensem. Amb això em refereixo que la transició digital la farem en 100 anys. Als contemporanis això ens sembla molt de temps, però no entenem que en realitat és just el contrari.

En quin moment ens trobem, doncs, ara mateix de la transformació digital?

Podríem dir que ens trobem a la meitat, més o menys. Fa 40 anys que estem en procés de transformació digital i ens en queden mínim 40 més. S’ha d’entendre que transformar el model de societat, el model econòmic i la manera de relacionar-se entre les persones, entre altres, no es pot fer en dos dies, com qui diu.

Per posar en context, la Revolució Industrial va durar 250 anys. Per tant, estem parlant que la transformació digital la farem amb la meitat de temps. Anar més de pressa que això és impossible.

Com afecta aquesta mirada curtterminista de la societat digital?

És molt perillosa i és un signe dels temps que vivim, ja que hem renunciat completament a pensar a anys vista. Per exemple, els governs han deixat de planificar a vuit anys, perquè no tenen l’expectativa de renovar el mandat ni d’acabar-lo. La seva agenda és de dos anys, com a màxim. Quin és el problema d’això? Que si compres el relat que tot va molt de pressa, et veus abocat a buscar solucions ràpides a problemes molt grossos. No pot acabar bé.

Un altre exemple són les empreses multinacionals, que fan avaluacions trimestrals. I si durant tres trimestres consecutius la cosa no funciona, acomiaden el conseller delegat. Les companyies ja no fan plans estratègics. Hem comprat el relat que tot és molt volàtil, ja sigui per la inflació, la guerra d’Ucraïna, el Brexit…

Què cal tenir en compte, doncs, per avançar-se al futur?

En realitat, el més raonable és que no sapiguem cap on va el món, però això no ens fa menys protagonistes del que vindrà en el futur. Considero que la desconeixença no ens treu responsabilitat. Hem de ser curosos amb les nostres decisions. Un exemple molt gràfic és que l’inventor de la màquina de vapor va fer que la universitat es transformés i passés a ser un centre de certificació per entrar al món laboral. Segur que ell no sabia que amb el seu invent transformaria la universitat tal com estava entesa llavors, com únicament un centre d’excel·lència.

Ara que comenta el tema del món laboral, en alguna conferència ha defensat que la societat aviat deixarà d’estar organitzada al voltant del treball. Amb què basa el seu argument?

El treball era, ha estat i encara és un sistema de repartiment de la riquesa. Ara, però, aquest model d’organització social està caient. L’exemple més clar està en les multinacionals, que venen a tot el món i, en canvi, només tributen a un país. I la seva presència ha fet que tanquin altres negocis.

I com es repartirà la riquesa?

Amb la renda bàsica universal, ja que amb les nòmines no serà possible. Hem d’evitar que acabem tenint un model social injust i, per tant, ens hem de posar seriosos, perquè això serà l’agenda dels pròxims 30 anys.

Centrant-nos ara en les empreses, considera que han d’entrar a la roda de la digitalització?

Les empreses no tenen gens d’interès en la digitalització. En canvi, tenen un interès radical en ser més eficients, tenir més bons resultats i en millorar el marge. Tanmateix, resulta que la digitalització pot permetre assolir aquests objectius.

Com creu que seran les companyies en el futur?

Moltes empreses que feien productes ara es veuen empeses a explorar serveis. Per primera vegada a la història, les marques poden tenir una relació directa amb el client, gràcies a la tecnologia. Això és un canvi rellevant. Crec que el futur de la majoria d’empreses segurament passarà per aquí.