Genís Roca, expert en digitalització: “Mirar a curt termini no ens porta enlloc”

En el món digital en què vivim actualment tenim la sensació que els canvis en la societat avancen de forma vertiginosa i ho fan més de pressa que en altres èpoques de la humanitat. La realitat, però, és ben diferent. Així ho assegura l’empresari i especialista en processos de transformació digital, Genís Roca, qui ha dut a terme una conferència aquest dimecres a la seu del Vallès de Caixa d’Enginyers, situada a Sabadell, davant d’almenys una cinquantena de persones.

La ponència duia el lema de Pragmatisme digital, un concepte complex que Roca s’ha encarregat d’explicar al llarg de la seva intervenció, però que pretén demostrar que la mirada curtterminista que hi ha en l’actualitat no fa que més ralentitzar la digitalització. En aquest sentit, l’empresari ha reivindicat que tot i que aquest concepte estigui ara mateix en boca de tothom, ja fa més de quatre dècades que el tema es troba sobre la taula.

“Tot i que ens pensem que estem molt avançats, encara ens queden 40 anys més de transformació digital. De fet, tota la nostra vida professional serà dedicada a gestionar transicions i canvis. Per tant, la mirada curtterminista actual no ens porta enlloc”, ha afegit.

Previsió de futur

Després de fer aquesta reflexió, Roca ha pronosticat com evolucionarà el món els pròxims anys. Segons el seu punt de vista, les empreses hauran d’oferir “serveis proactius massivament personalitzats i basats en dades en temps real”. Per entendre-ho millor ha posat un exemple: “Els cotxes del futur seran autònoms i prendran decisions en temps real segons les dades que tinguin, també en temps real. Molts sectors hauran d’evolucionar cap aquí. La medicina, per exemple, haurà de canviar per complet i serà el metge qui em digui que he d’anar a l’hospital abans que m’hagi passat res. En definitiva, la població requereix cada cop més una resposta immediata personalitzada”.



En la mateixa línia, l’empresari ha assegurat que per tal que les companyies s’adaptin a aquest context no tindran més alternativa que donar més importància a les dades, que passaran per davant de les opinions. “Netflix ja no demana als seus usuaris si els ha agradat la sèrie que estan mirant. Ho saben directament amb les dades que tenen. Això sí, fins que no hi hagi aquest canvi hauran passat almenys deu anys, perquè ara mateix també hi ha obstacles legals”, ha detallat.

Finalment, Genís Roca ha enumerat algunes claus perquè les empreses puguin avançar-se a tot això: velocitat per créixer més de pressa, volum per adaptar-se a la demanda global, capacitat per adaptar-se als canvis i generar confiança en la societat, l’element que considera més important Roca per tenir èxit.