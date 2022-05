Genís Roca, empresari: “L’actual model social basat en el treball està caient”

Des de fa més d’un segle, el model d’organització social gira al voltant del treball, que ocupa la majoria del temps de vida de les persones. Sense una feina no és possible viure, ja que el salari és l’única forma de distribuir la riquesa entre la població. Així ho assegura l’empresari i especialista en processos de transformació empresarial, Genís Roca, qui va dur a terme una conferència presencial sobre el tema el passat dijous a la Cambra de Comerç de Sabadell.

No obstant això, tot i aquesta dolorosa “veritat”, Roca va pronosticar que aquest model d’organització social “està caient” i que d’aquí a uns cinquanta anys canviarà per complet. Ell creu que el treball deixarà de ser el “mecanisme vertebrador” de la societat i que, per tant, el sou deixarà de ser l’element únic de distribució de la riquesa. La renda bàsica universal s’erigeix com l’alternativa ideal que permetrà a la població seguir vivint sense haver de tenir una feina estable, segons va assenyalar l’empresari.

De fet, Genís Roca va detallar que aviat la societat posarà èmfasi en discutir la seva relació amb la informació, és a dir, en saber què es pot saber i què no. “La societat es reorganitzarà al voltant de la informació, deixant en un clar segon pla el treball. Tenim un embolic massa gros amb la informació i a poc a poc s’anirà resolent”, va argumentar. Això sí, a la vegada, Roca va puntualitzar que la història demostra que els processos de canvi poden tardar segles.

El canvi de model trigarà anys

“Sí que és veritat, però, que amb la societat digital que tenim ara tot apunta que el relleu de model social serà molt més ràpid que el que hem vist anteriorment. Tanmateix, no hi ha ningú que sàpiga exactament quan durarà el procés, tot i que es creu que trigarà almenys 40 anys”, exposa.

Motius dels arguments

Tanmateix, quins són realment els motius pels quals Roca assegura que el model d’organització social es troba en decadència? L’empresari, que també és president de la Fundació. cat, va exposar els seus arguments a través de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’any 2019 a l’Estat, de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). “L’EPA confirma que a Espanya es van firmar 2,5 milions de contractes laborals, dels quals només el 9% eren indefinits. També s’hi pot extreure que el 50% dels indefinits no tenen horari complet i que tres de cada deu contractes duren menys d’una setmana. I podria seguir amb més dades. Crec que és evident que això del treball se’ns està desordenant una mica”, va asseverar Roca.

En la mateixa línia, l’empresari va afegir que la població s’ha empobrit “dramàticament” en els darrers anys. “Ara ens pensem que un mil·leurista té un bon sou, encara que hagi estudiat dues carreres i un màster. Aquesta és una de les conseqüències de l’euro. En no poder devaluar-se la moneda, ara devaluem el sou. Per exemple, per una posició de treball per la qual es pagava 55.000 euros l’any, ara es paga 32.000”, va indicar.

Un altre aspecte clau del futur canvi de model social és, segons Roca, la irrupció de les noves generacions, nascudes en un entorn digital. “Ara, per exemple, la majoria de joves no accepten treballar els caps de setmana. La passió pel treball ha canviat i prefereixen tenir més temps lliure per tenir oci. Crec que és molt més sa tenir aquesta mentalitat que no pas la que tenen la majoria d’adults, que molts són addictes al treball”, va opinar. En conclusió, Genís Roca es va mostrar convençut que l’actual model social basat en el treball té els dies comptats.