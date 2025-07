El Govern català vol acabar amb la burocràcia

A partir d’ara, els tràmits administratius dels empresaris hauran de ser més àgils, posant fi a una de les demandes històriques del teixit empresarial. O almenys aquesta és la intenció del Govern de la Generalitat, amb la posada en marxa de la nova estratègia de l’executiu de Salvador Illa, amb el Pla Finestreta Única Empresarial (FUE) 2025-2028 per fer front a l’excessiva burocràcia. Ahir dimecres, el secretari general del Departament d’Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert, va presentar davant empresaris de la ciutat i de la comarca a l’Auditori de Fira Sabadell els eixos d’actuació i el reptes a abordar. “Tenim en marxa un pla de reforma de l’administració per simplificar, fer més fàcil, la vida a les empreses. Avui dia, ens trobem que tenim queixes constants. La tramitació és feixuga, i el que volem és que els empresaris dediquin el seu temps a les seves empreses i el mínim temps possible a l’administració”, va explicar. Els principals eixos d’actuació del Pla, que es calcula que suposi un estalvi anual per a les empreses catalanes de 430 milions d’euros, rauen en la millora dels procediments complexos, la transformació digital integral i la simplificació del dia a dia empresarial.

Per reduir els terminis, el Govern de la Generalitat implementarà la metodologia BIM (Building Information Modeling), utilitzada per la sabadellenca IDP. “Ens ajudarà per simular operacions en l’àmbit urbanístic. Tramitar-les abans que passin. Com a sabadellenc és un cert honor compaginar aquesta tecnologia, molt treballada a Sabadell, en l’àmbit de la FUE”, va comentar Gibert.

Per la seva part, l’alcaldessa Marta Farrés va assegurar que “la burocràcia s’ha convertit en la gran amenaça de la democràcia. Tot el que sigui en la línia d’agilitzar és una bona notícia. Hem de facilitar la vida al sector econòmic, dinamitzar-lo, crear ocupació i després la nostra responsabilitat és repartir aquesta riquesa”.