La Fundació Banc Sabadell premia a dos investigadors

La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el XX Premi a la Investigació Biomèdica al metge i investigador Alberto García-Basteiro i el IX Premi a les Ciències i l'Enginyeria a la química computacional Sílvia Osuna. Aquests guardons, impulsats per la Fundació, per visibilitzar i promoure el talent jove en recerca, subratllen la rellevància de les seves aportacions en camps clau per a la salut i la innovació científica.

"Aquests premis permeten visibilitzar i donar un impuls a trajectòries de científics en etapes inicials de la seva carrera i reconèixer línies de recerca exemplars que donen resposta a alguns dels reptes que tenim com a societat", ha explicat Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva Fundació, qui ha afegit que "la nostra voluntat és posar en valor la rellevància i la qualitat de la investigació al nostre país amb aquests premis que atorguem des de fa 20 anys a través de la nostra Fundació i que permeten reconèixer l'excel·lència de joves investigadors amb trajectòries brillants en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut".

El lliurament dels premis s'ha celebrat al Centre Corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat, en un acte que ha reunit més de 100 persones, entre autoritats, destacats i investigadors guardonats en edicions anteriors, i personalitats rellevants en l'àmbit científic i empresarial.

El jurat presidit pel doctor Óscar Marín ha reconegut a Alberto García-Basteiro, professor associat de recerca a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) - Hospital Clínic - Universitat de Barcelona (UB), la seva "destacada tasca en el desenvolupament de nous mètodes per caracteritzar les diferents etapes de la història natural de la tuberculosi, així com per la seva contribució a l'avenç d'eines diagnòstiques, tractaments, vacunes innovadores contra aquesta malaltia".

D'altra banda, i pel que fa al IX Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria, el jurat presidit pel doctor Lluís Torner ha reconegut a Sílvia Osuna, investigadora ICREA a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), les seves "extraordinàries contribucions al disseny computacional d'enzims i a l'elucidació del paper de la seva conformació molecular en processos biomèdics".