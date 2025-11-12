La Conca del Ripoll impulsa el primer protocol territorial de Catalunya per reforçar l’ocupació

Els vuit municipis de la Conca del Ripoll —Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Quirze del Vallès— han sumat esforços, a través d'un protocol amb el Departament d’Empresa i Treball i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per establir una col·laboració estable per desenvolupar una estratègia conjunta en matèria d’ocupació.
L’acord, signat aquest dimecres al saló del Teatre Principal, amb la representació de les vuit alcaldies, agents socials i empresarials, converteix la Conca del Ripoll en el primer territori de Catalunya que desplega formalment el model de concertació territorial impulsat pel SOC. L’objectiu és millorar la planificació i la gestió de les polítiques públiques, evitant duplicitats i adaptant-les a les necessitats reals de les persones i les empreses.
El director general del SOC, Francesc Castellano, ha remarcat que l’acord “dona cos a la cooperació entre ajuntaments i Generalitat” i que sorgeix “d’una llarga trajectòria de col·laboració”. Alhora, ha recordat que la iniciativa vol “millorar la vida de les persones i ajudar les empreses a innovar”, així com reforçar “el compromís amb el diàleg social i amb l’ocupació de qualitat”.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha subratllat que és motiu d’orgull que la comarca sigui “la primera de Catalunya a fer aquest pas”. Segons Farrés, “el Vallès Occidental és un territori motor del país, amb pes econòmic i demogràfic, i mereix que se’l reconegui com a referent també en l’àmbit laboral”.
En aquesta línia, l’alcalde de Barberà del Vallès i president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha recordat que la Conca del Ripoll “és un exemple de cooperació supralocal”, on vuit municipis comparteixen “identitat, reptes i oportunitats”, afegint que“unir esforços ens permet avançar conjuntament i ser més competitius com a territori”.
Per la seva part, el regidor de Desenvolupament Econòmic Antonio Rodríguez ha posat en valor que es tracta d’un “projecte compartit que posa les persones al centre de les polítiques públiques” i que és “fruit de dècades de cooperació municipal”. Segons Rodríguez, aquest model “permetrà coordinar recursos, compartir estratègies i avançar cap a un sistema més integrat i proper a la ciutadania”.
Amb la signatura, la Conca del Ripoll consolida la seva posició com un dels principals motors econòmics de Catalunya, amb més de 444.000 habitants, 180.000 llocs de treball i més d’11.500 empreses en 49 polígons. L’estratègia comuna vol optimitzar recursos, millorar la qualitat de les polítiques actives d’ocupació i donar resposta als reptes de la transformació digital i industrial.