Tecnologia i gestió de dades, els fonaments de les ciutats del present i futur

La Cambra de Comerç de Sabadell ha donat aquest dimecres el tret de sortida al cicle “Ciutats Sostenibles”, un programa de cinc sessions que, al llarg de l’any, abordarà els grans reptes de la sostenibilitat urbana en àmbits com la mobilitat, l’urbanisme, el comerç local, la internacionalització o la innovació empresarial. Aquesta primera jornada, dedicada a les Smart Cities, ha posat en relleu com la tecnologia i la gestió de les dades s’han convertit en els fonaments per construir ciutats més eficients, connectades i respectuoses amb el medi ambient.
El president de la Cambra, Ramon Alberich, ha subratllat la necessitat que el teixit econòmic i empresarial s’impliqui en aquesta transició. “És molt important posar el focus en aquesta qüestió”, ha afirmat. “Hem de saber trobar i veure, en tota la cadena de valor, les oportunitats que hi ha. A tots els països s’hi està treballant: des de la mateixa enginyeria de producció, els components d’elements de control, l’execució d’instal·lacions o l’elaboració de projectes”.
El consultor de projectes estratègics de l’Institut Cerdà, Riccardo Palazzolo, ha introduit el marc conceptual de les ciutats intel·ligents i sostenibles, recordant que el creixement urbà comporta reptes com “l’urbanització accelerada, l’envelliment de la població, les desigualtats creixents i la congestió del trànsit, que genera més contaminació”.
Palazzolo ha fet referència al concepte de Societat 5.0, nascut al Japó, com una resposta als grans reptes socials, econòmics i tecnològics del segle XXI. Segons ha explicat, aquesta visió posa la tecnologia al servei de les persones i s’articula al voltant de cinc grans eixos: intel·ligència artificial, internet de les coses (IoT), blockchain, seguretat de les dades i robòtica. “L’objectiu”, ha dit, “és passar de la personalització en massa a la personalització individualitzada”.
L’expert també ha compartit amb els presents exemples internacionals de referència en innovació urbana, com el projecte Roboat, desenvolupat pel MIT i l’AMS Institute, que utilitza embarcacions autònomes per gestionar residus i recopilar dades urbanes en temps real; o el projecte LinkNYC, a Nova York, que ha creat la xarxa de wifi pública més gran i ràpida del món, amb “1,2 bilions d’impacte en l’economia novaiorquesa i 15 milions d’usuaris”.
Des del vessant més local, Judith Coll, Sales Manager de MOBA per a Catalunya i Balears, va exposar com la digitalització i les dades poden millorar la gestió dels serveis urbans. MOBA, empresa amb seu a Castellar del Vallès i 28 anys de trajectòria al territori, és referent mundial en sistemes de control i optimització de la recollida de residus.
Coll ha recordat que, malgrat els avenços, “encara estem molt lluny dels objectius europeus de reciclatge” i que “el 31,5% dels residus continuen acabant en abocadors”. Ha assenyalat la llei 7/2022 de residus i terres contaminades com un punt d’inflexió per a la transició cap a l’economia circular, i ha remarcat que “la tecnologia té molt a fer per revertir aquesta situació tan desastrosa”.
Entre les innovacions que ha compartit hi ha el sistema MAWIS, que integra dades en temps real des dels vehicles de recollida per controlar el nivell d’ompliment dels contenidors, optimitzar rutes i garantir transparència. O el projecte BIN STOP, que utilitza intel·ligència artificial per detectar riscos per als operaris i millorar la seguretat en les tasques de bolcat de residus.
“L’arribada d’aquestes tecnologies està funcionant”, ha assegurat Coll, citant l’exemple del Consorci del Bages, on l’ús de sensors i dades ha permès “millorar notablement la recollida selectiva i reduir emissions de CO₂”.
La jornada també ha comptat amb el director de negoci de Nexus Geographics, Roger Comas,qui ha remarcat la necessitat que els ajuntaments modernitzin la gestió urbana “traient el màxim profit de les dades”. L’empresa, especialitzada en solucions geogràfiques, treballa amb més de vint ciutats mitjanes i grans, oferint plataformes com Recitty, GIS Municipal i Neurbia.
“Recitty és una plataforma smart city que integra tot tipus de dades d’una ciutat”, ha explicat Comas. “Permet crear digital twins, representacions digitals en 3D que simulen el comportament urbà i faciliten la presa de decisions sobre qüestions com la mobilitat o l’eficiència energètica”.
Segons Comas, “sense aquestes dades no podríem saber, per exemple, quins vehicles generarien menys contaminació o com planificar millor els serveis municipals”.
Finalment, Leo Torrecilla, president de la Comissió d’Economia i Empresa, Talent, Innovació i Transferència Tecnològica de la Cambra, ha destacat les oportunitats econòmiques i de creixement que ofereix aquest nou paradigma tecnològic. “Ens trobem davant d’un tema tecnològic amb moltes opcions de negoci”, ha assenyalat. “La tecnologia fa que les petites empreses puguin excel·lir i desenvolupar-se en aquests nous mercats, trobant-hi nínxols i avantatges competitius”.