Gabriel Torras, reconegut amb la Medalla al treball President Macià

L'exdirector general del Centre Metal·lúrgic, l'economista Gabriel Torras (Sabadell, 1954) ha estat una de les setze persones del país reconegudes pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb la Medalla al treball President Macià 2024. Aquests guardons reconeixen les persones que dins del món del treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.

Torras va entrar el febrer del 1978 al Centre Metal·lúrgic i durant més de 45 anys, fins al gener del 2024 va treballar amb vuit dels tretze presidents que ha tingut la patronal, sent el director general de les darreres cinc presidències, des del 1986 fins a finals del 2023. Des de l'executiu de Salvador Illa se'n reconeix el treball per la millora de la competitivitat de les empreses del sector, promoure el diàleg i la concertació social per modernitzar les relacions laborals, en la negociació, durant prop de dues dècades, del conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

La Medalla i Placa al treball President Macià van ser creades l'any 1938, pel conseller de Treball d'aleshores, Joan Comorera i Soler. L'any 1982, la Generalitat de Catalunya va recuperar aquests guardons amb la finalitat de distingir les persones i les entitats que, amb el seu esforç i el seu exemple, contribueixen a consolidar l'activitat econòmica de Catalunya.