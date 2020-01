Sabadell activa el pla de Protecció Civil per vent i pluja en fase d’alerta

L’Ajuntament de Sabadell ha activat el Pla de Protecció Civil Municipal en fase d’alerta per l’episodi de vent i pluja derivat de la borrasca Glòria, que està afectant el país en les darreres hores i que es preveu que ho faci fins dimecres a la tarda. El Comitè de coordinació d’emergències s’ha reunit aquest dilluns al migdia per activar les mesures necessàries d’alerta per acumulació de pluges i ventades.

Per motius de seguretat, els serveis municipals han procedit a senyalitzar i tancar determinats accessos a boscos i parcs amb risc de caiguda de branques d’arbres: zona arbrada del Parc Taulí, el bosc de la Concòrdia i el de Ca n’Oriac, la plaça Taulí, el Parc de la Romeua i el Parc Catalunya.

Pel que fa a les zones inundables del rodal de Sabadell, la Policia Municipal farà seguiment de la situació meteorològica per avaluar en cada moment el cabal del riu Ripoll en els diferents guals i accessos. En cas de detectar un augment del nivell del riu, es procedirà al tancament oportú. En tot cas, l’Ajuntament desaconsella travessar torrents i zones inundables.

El servei municipal d’Esports ha suspès totes les activitats programades en instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure. També des d’Educació s’han donat instruccions a totes les escoles bressol i de primària del municipi perquè suspenguin les activitats a l’aire lliure.

Els serveis de neteja i manteniments, en previsió del possible desplaçament de bateries de contenidors o altres objectes de la via pública per les fortes ventades, ha previst un equip d’acció ràpida per intervenir en aquestes possibles incidències. Tot i que a Sabadell no afectarà el risc d’acumulació de neu, l’Ajuntament recorda que a moltes zones de Catalunya sí que resta activat aquest avís i, per tant, es desaconsellen els desplaçaments innecessaris.

Activada l’Operació Fred

El consistori també ha activat l’Operació Fred, i aquest vespre es preveu una sortida coordinada entre el servei municipal d’Acció Social i la Creu Roja per fer un control de la població sense sostre de Sabadell, i proporcionar avituallament i suport en cas necessari.

Les recomanacions del consistori en aquests moments passen per aconsellar a la ciutadania que tanqui finestres i que reculli tendals, així com que no es deixin als balcons, les façanes i les terrasses objectes que puguin caure a la via pública. A l’hora de circular pel carrer, es recorda als vianants que vagin amb compte amb tots els elements que el vent pugui fer caure i que no es camini gaire prop de les façanes dels edificis, a fi d’evitar danys majors.

Pel que fa a les activitats a l’aire lliure en parcs i jardins, l’Ajuntament recomana minimitzar-les i, en cas que sigui totalment necessari, allunyar-se de tanques d’obres o altres elements que puguin sortir volant o desplaçar-se amb el vent. Així mateix, s’aconsella reduir els desplaçaments i, si s’han de fer, es recomana informar-se de les prediccions i conduir amb molta prudència.