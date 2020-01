Els veïns del Parc Central de Barberà no volen el refugi de gats al barri

Un grup de veïns del Parc Central de Barberà ha començat a recollir firmes per rebutjar la construcció d’una gatera municipal al barri. L’equipament, tal com va comunicar el desembre l’Ajuntament, estarà destinat a acollir aquells gats de carrer que, per les seves condicions, necessitin atenció durant un cert període de temps. S’hi traslladaran cadells i alguns d’aquests animals que actualment viuen en una ubicació inadequada o bé puguin estar malalts o ferits.

“No han tingut en compte el veïnat”

“Sol·licitem el trasllat a un lloc fora de l’abast d’habitatges i parcs infantils on juguen els nostres fills”, retreu part del veïnat del Parc Central a l’Ajuntament a través del full de recollida de firmes. Alhora, proposen construir la gatera a terrenys municipals apartats de zones residencials.

El text s’adreça, en concret, a l’alcalde del municipi, Xavier Garcés, i a la regidora Mónica Madueño. “No han tingut en compte els problemes que es podrien ocasionar al veïnat, com al·lèrgies, soroll, olors i possibles condicions insalubres, ja que s’acolliran animals amb problemes de salut”, argumenten alguns barberencs del barri, que denuncien que “es posarà en risc a mascotes que viuen a la zona i passegen pel voltant”.

La gatera municipal tindrà 200 m², estarà ubicada al carrer del Doctor Fleming i està previst que sigui gestionada pel servei de Salut Pública i Benestar Animal i l’entitat Progat. Es pretén que els animals, després del pas transitori per la gatera, en surtin esterilitzats i en bones condicions sanitàries, alimentats i sans. La intenció de l’Ajuntament és que les colònies de gats de Barberà estiguin controlades.