El futbol territorial sabadellenc no veu gens clar el retorn a la competició

Mentre els clubs professionals busquen fórmules i dates a la desesperada per reprendre les competicions domèstiques, el futbol territorial comença a assumir que serà gairebé impossible tornar a jugar aquesta temporada. Així ho admeten tècnics de diferents categories de la nostra ciutat. Fins i tot ja es plantegen possibles escenaris per decidir el desenllaç definitiu de la lliga.

Activar-se de cop, difícil

El Sabadell Nord és el màxim representant local del futbol territorial a Primera Catalana. El seu entrenador és l’experimentat Quico Díaz i la seva reflexió apunta cap a un tema clau: la preparació. “Els jugadors fa moltes setmanes que no poden entrenar amb normalitat. En aquest nivell no parlem de pisos amb gimnàs ni mil metres quadrats per fer exercicis… La majoria viuen en pisos petits, amb la família, i és molt difícil poder mantenir un to físic. Tornar-se a activar de cop per entrar en la dinàmica de la competició és gairebé impossible”, opina.

També subratlla el factor anímic: “Ara mateix tots estem més pendents d’altres temes. El futbol s’ha convertit en secundari. Si es torna a jugar seria una gran notícia perquè voldria dir que la situació ha millorat, però estarem preparats psicològicament? Potser hi ha jugadors amb familiars afectats pel virus o amb greus problemes a la feina”.

Quico Díaz veu l’opció de continuar la lliga “com la menys probable” i ell apostaria per “donar l’actual per acabada, només amb ascensos –segons la classificació actual– i sense descensos. Per a la temporada que ve es podrien fer grups de 20 equips i un nou format, si cal”.

A la Segona Catalana, l’entrenador de la UE Sabadellenca, Jesús Rueda Betis, també veu “molt difícil que es pugui acabar en les dates de juny i juliol que diuen. Com podem afrontar nosaltres un desplaçament a Vic entre setmana, per exemple? Penso que seria una bogeria jugar dimecres i diumenge en una categoria com la nostra i després de moltes setmanes sense poder entrenar”.

L’aturada va agafar el seu equip en el millor moment, però Betis aposta per “la seguretat i la salut”. No seria partidari de declarar nul·la la lliga, però entén que qualsevol decisió es podrà considerar injusta. “Acabar la lliga si es pot o començar de zero la pròxima temporada”, aquesta seria la seva proposta.

Juvenils

La Lliga Nacional juvenil, amb dos representants sabadellencs en el grup 7, també viu un moment d’absoluta incertesa. L’aturada de la competició va arribar en portes del derbi local entre Mercantil i Sabadell. El conjunt arlequinat és el líder, amb més de 10 punts d’avantatge sobre els rivals directes per pujar a Divisió d’Honor. Podria fer-se un símil amb la situació que viu el Liverpool a la Premier League. El seu tècnic, Miki Lladó, no amaga que li agradaria acabar, però “el futbol és oci i ara mateix és l’última de les prioritats en aquesta situació”. Després de reconèixer que “serà molt difícil tornar a jugar aquesta temporada”, llença la seva proposta: “Penso que els 72 punts disputats són suficients per validar l’actual classificació i els ascensos, encara que el més just, insisteixo, sempre és jugar. En el nostre cas, seríem els més perjudicats si es declara nul·la la lliga”.



En aquesta mateixa línia es manifesta el tècnic i director esportiu del CE Mercantil, Carlos López: “Seria la més injusta de totes les opcions. Acabar és el més lògic, però també sembla el més difícil. Les complicacions per al futbol territorial i de base són molt grans en tots els sentits. Jo no ho veig”. En l’àmbit del futbol base s’ha cancel·lat el Torneig Esbrava Mercantil, amb participació d’importants clubs estrangers, que s’havia de disputar a inicis de juny, i també està en perill el Campus d’estiu.

Femení: en descens

Si ara acabés la Lliga femenina, el Centre d’Esports baixaria de categoria. El seu tècnic, Arnau Barón, considera que “encara que es juguessin els últims 10 partits, ho tindríem molt difícil, però almenys hi hauria una possibilitat”. Admet que “serà complicat perquè estem parlant de jugadores no professionals i haurien de reestructurar la seva vida. També hi ha risc de lesions després de moltes setmanes sense entrenar en condicions”.

Encara que el Sabadell sortís perjudicat, veuria just “donar per vàlida l’actual classificació amb ascensos i descensos. Hi ha una trajectòria i en el nostre cas vol dir que no hem fet bé les coses”.

Soteras: “La temporada no s’ha acabat”

En canvi, el president de la Federació Catalana de futbol, el sabadellenc Joan Soteras, manté la postura de jugar. “La temporada no està finalitzada i el futbol s’ha d’acabar”, diu. De fet, s’han estudiat diferents escenaris. El més optimista, que apuntava cap a mitjans o finals de maig, està totalment descartat. Ara s’apunta cap al mes de juny per començar a entrenar. “No podem saber quan perquè primer hem de rebre la llum verda de les autoritats sanitàries, però la nostra intenció, i els clubs ho saben, és reprendre les competicions perquè considerem que també és el més just”, exposa.

La prioritat és la Primera, Segona, Tercera Catalana i juvenil de Lliga Nacional. El futbol base ja seria molt més complicat.

D’altra banda, també circula la possibilitat d’haver de prendre decisions sense jugar-se el tram final del campionat. Joan Soteras reconeix que “en aquest cas, tot s’hauria de consensuar amb els clubs, que hi puguin dir la seva. Seria una espècie de referèndum i es posarien totes les opcions sobre la taula per decidir”. En principi, descarta utilitzar les classificacions actuals com a referència final.

