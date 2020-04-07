07/04/20 LUIS GARCÍA LÓPEZ
07/04/20 RAMONA RODRIGUEZ LOPEZ
07/04/20 ANTONIO DEL SOL LOPEZ
07/04/20 DOLORES LUQUE BORREGO
07/04/20 MARIA TRINIDAD CIRIACO VILA
07/04/20 FRANCISCO ALONSO FLORES CAZORLA
07/04/20 INES ZAMBRANA LEO
07/04/20 JAIME CUNI BUIL
06/04/20 CONCEPCIÓN MARQUEZ BALSERA
06/04/20 EMILIA OLID SÁNCHEZ
06/04/20 ENCARNACIÓN POSTIGO QUINTERO
06/04/20 ENRIQUE MATEU VEA
06/04/20 JAIME SABATE SAMPONS
06/04/20 JOSEFA ABAD SERRATOSA
06/04/20 JUAN JOSE NAVARRETE LORENTE
06/04/20 ANA MARIA VARGAS FERNANDEZ
06/04/20 MANUEL ANDRÉS MARTÍN
06/04/20 RICARDO MEDINA GIL
06/04/20 MANUEL APARICIO CAZORLA
06/04/20 MANUEL LABRACA RODRIGUEZ
06/04/20 MARCIAL CROUS CADEVALL
06/04/20 MARIA BALLARÍN SANJUAN
06/04/20 MARIA ANTONIA RUIZ RODRÍGUEZ
06/04/20 MARIA DOLORES CASANOVAS CASTELLS
06/04/20 MIGUEL LARA POZO
06/04/20 NARCIS RIBOT TRAFI
06/04/20 PILAR FARRARONS CASULLERAS
06/04/20 RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
06/04/20 JUANA RABADAN BELMONTE
Obituari de Sabadell del 8 d’abril de 2020
07/04/20 LUIS GARCÍA LÓPEZ