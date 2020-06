Sant Cugat destina 240.000 euros en ajuts per garantir que tots els infants del municipi puguin fer casals d’estiu

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès destinarà una partida de 240.000 en ajuts per garantir que tots els infants del municipi puguin gaudir dels casals d’estiu que s’organitzaran a la ciutat durant els mesos de juny, juliol i agost. Els ajust van dirigits a infants i adolescents nascuts entre el 2004 i el 2016 empadronats i residents al municipi.

La convocatòria dels ajuts, que es podran sol·licitar fins el 30 de juny, s’ha publicat al BOP i al web municipal. Aquest estiu Sant Cugat disposarà d’una àmplia oferta de casals. Les AFES de les 12 escoles públiques, per exemple, s’han unit per oferir casals amb prop de 500 activitats i els campus esportius municipals ofereixen 10 modalitats per a nens i nenes de P3 a segon de Batxillerat.

Al marge de l’acompanyament tècnic, les entitats i empreses organitzadores d’activitats també rebran suport en forma de cessió d’espais municipals, dotació de material de desinfecció i higiene (s’ha fet una compra inicial per valor de 10.000 euros) o ajust per a la contractació de monitors de suport.

