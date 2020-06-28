Obituari de Sabadell del 29 de juny de 2020

JUANA CENTELLA DE LA ROSA
Sant Esteve de Castellar Castellar del Vallé 30/06/202
JUAN FERNÁNDEZ ZARAGOZA
Sant Esteve de Castellar Castellar del Vallé 30/06/202 10:00
TOMÁS FRANCISCO LINARES MORENO
Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 11:30
REMEDIOS CABRERIZO MOLINA
Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 10:00
JOSÉ RUBIELLA LASPUERTAS
PARROQUIA DE COLUNG 29/06/202 16:00
CARLOS LOZANO APARICIO
Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 10:45
ALFONSO CHICANO VALLEJO
Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 9:15