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OBITUARI

Obituari de Sabadell del 29 de juny de 2020

JUANA CENTELLA DE LA ROSA

Sant Esteve de Castellar Castellar del Vallé 30/06/202

JUAN FERNÁNDEZ ZARAGOZA

Sant Esteve de Castellar Castellar del Vallé 30/06/202 10:00

TOMÁS FRANCISCO LINARES MORENO

Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 11:30

REMEDIOS CABRERIZO MOLINA

Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 10:00

JOSÉ RUBIELLA LASPUERTAS

PARROQUIA DE COLUNG 29/06/202 16:00

CARLOS LOZANO APARICIO

Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 10:45

ALFONSO CHICANO VALLEJO

Sala de Cerimònies Sabadell 29/06/202 9:15

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