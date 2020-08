Sant Quirze recomana evitar desplaçaments a Sabadell

En els darrers dies s'ha confirmat una tendència a l'alça en l'increment de casos positius per Covid-19 a la comarca del Vallès Occidental. Aquestes xifres indiquen que cal extremar les precaucions i evitar desplaçaments, segons adverteix en un comunicat.

L'alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, recomana al veïnat que “limiti els desplaçaments a altres municipis com Barcelona o Sabadell als mínims imprescindibles. En aquests moments tan excepcionals cal limitar la mobilitat, fer vida al poble i tenir en compte el comerç de proximitat”.

Oliveras ha afegit que “en algunes àrees de Sabadell ja hi ha un nombre important de persones que han donat positiu per Covid-19 i que la tendència és a l'alça”. També ha destacat la importància de “seguir complint les mesures de seguretat establertes: ús de mascareta, manteniment de la distància de seguretat d'1,5 metres i mantenir una higiene periòdica de mans per evitar la propagació del virus”.

Per aquest motiu, Oliveras ha recalcat que el virus continua molt actiu i cal ser “molt perseverants amb les mesures d'higiene i salut pública”.

