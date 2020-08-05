Obituari de Sabadell del 6 d'agost de 2020

MARGARITA VERDAGUER ESTIVILL
Sala de Cerimònies Sabadell, 16:30
JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 15:00
FELICIANA CÓRDOBA CARRERAS
Sala de Cerimònies Sabadell, 11:30
CARLOS MATUTES SOLER
Sala de Cerimònies Sabadell, 10:00
MARIA MERCEDES GORDILLO PÉREZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 17:15
MARIA JOSEFA CAZORLA FERNANDEZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 15:45
JOSE VICENTE REQUENA BUCH
Sala de Cerimònies Sabadell, 9:15
JOSÉ GARCÍA RUIZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 8:30
FRANCISCO BORDA TUTUSAUS
Sala de Cerimònies Sabadell, 12:15
CANDIDA GRACIA NAVARRO
Sala de Cerimònies Sabadell, 10:45