Ciutat

Obituari de Sabadell del 6 d'agost de 2020

MARGARITA VERDAGUER ESTIVILL
Sala de Cerimònies Sabadell, 16:30

JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 15:00

FELICIANA CÓRDOBA CARRERAS
Sala de Cerimònies Sabadell, 11:30

CARLOS MATUTES SOLER
Sala de Cerimònies Sabadell, 10:00

MARIA MERCEDES GORDILLO PÉREZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 17:15

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MARIA JOSEFA CAZORLA FERNANDEZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 15:45

JOSE VICENTE REQUENA BUCH
Sala de Cerimònies Sabadell, 9:15

JOSÉ GARCÍA RUIZ
Sala de Cerimònies Sabadell, 8:30

FRANCISCO BORDA TUTUSAUS
Sala de Cerimònies Sabadell, 12:15

CANDIDA GRACIA NAVARRO
Sala de Cerimònies Sabadell, 10:45

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