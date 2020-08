Comença la campanya de cribatges per frenar l'expansió del coronavirus al Vallès

El Servei Català de la Salut ha iniciat aquest dimecres la campanya al Vallès Occidental per fer proves PCR a la ciutadania dels entorns on s'han detectat majors repunts de Covid-19. Els punts calents de la comarca, segons detalla la Generalitat, són, en aquest ordre, Ripollet, Sabadell i Terrassa, motiu pel qual s'hi ha fet un esforç per implantar un sistema de detecció de casos positius asimptomàtics a través de carpes, que a Sabadell s'instal·laran de dijous a dissabte a la plaça Picasso i a la plaça de Les Termes, totes dues al sud.

L'acció, però, ha arrencat aquest dimecres al matí a la localitat de Ripollet, concretament al barri del Pont Vell, on durant tota la jornada d'avui es duran a terme proves PCR porta a porta en edificis i comunitats on s'ha registrat un major creixement en el nombre de casos. El dispositiu està dirigit a ciutadans asimptomàtics, sobretot població jove, que són "els més actius socialment", segons ha destacat la directora executiva de l'Vallès Occidental Est de CatSalut, Núria Serra.

"Creiem que havíem de ser proactius en els casos positius asimptomàtics, que com no tenen clínica segueixen fent vida social amb trobades amb amics i familiars", ha destacat Serra. L'objectiu, ha destacat la responsable de CatSalut en aquesta àrea, és actuar amb la major antelació possible a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, on "s'està fent una bona contenció", i evitar així "mesures més rigoroses com un confinament total de la població ".

D'aquesta manera, es persegueix trobar casos asimptomàtics fent "un cribratge comunitari en edificis on s'han detectat casos, ia més amb una àrea de salut mòbil", ha afegit Núria Prat, directora d'Atenció Primària de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. No es tracta d'una prova pilot, sinó una mesura dins el pla de contenció comunitària, on es persegueix contenir la cadena i baixar el nombre de contagis a través també de l'rastreig que es porta a terme des dels CAP i CUAP del territori.

Així, l'acció es dirigeix ​​a població principalment d'entre 15 i 45 anys, que també a partir d'aquest dijous es podran adreçar a la carpa que s'instal·larà al parc Maria Regordosa, adjacent a l'CAP Cerdanyola-Ripollet.

Sabadell, casos no concretats

Pel que fa a Sabadell, s'han detectat com a punts calents els barris del nord i el sud. Mentre al nord estan més concentrats, als barris de l'extrem sud és més complicat delimitar quins són els nuclis on es concentren els casos.

"A Sabadell no tenim la miniconcentració de casos, sinó un augment de la incidència, hi ha una diàspora, i si després s'acaben geolocalitzant podríem arribar a el cas índex", explica Núria Prat. És per això que es demana a tothom qui tingui sospites d'haver tingut contacte amb un positiu però que no presenti símptomes que s'adreci als punts de test.

A Ripollet la carpa estarà instal·lada fins dissabte, amb la previsió de dur a terme uns 1.500 test PCR, a Sabadell també estarà operativa fins dissabte, amb una previsió de 3.000 test, i a Terrassa s'instal·laran des de divendres a diumenge, amb altres 3.000 proves previstes.

