L'acusada de matar la seva parella en un pis el 2023 diu que “no recorda” haver-lo apunyalat

L’acusada de maltractar i matar la seva parella al domicili que compartien a Ripollet l’abril del 2023 ha declarat durant el judici amb jurat a l'Audiència dijous que “no recorda” si ho va fer. Això, no obstant, en l’interrogatori del fiscal i l’acusació particular, M.N., acusada d’assassinat, lesions, maltractament en l’àmbit familiar i amenaces, va relatar amb detall que el dia dels fets es va trobar la víctima ferida a casa quan ella sortia de la dutxa, que el va assistir i va avisar el 112. La dona va reconèixer que mantenia una relació “totalment tòxica” amb la víctima i que en una ocasió el va arribar a colpejar, i també va admetre haver-lo amenaçat en una ocasió amb “trucar un sicari” perquè matés el seu fill.

Sobre la dona pesa l’acusació d’haver maltractat i finalment assassinat qui va ser la seva parella de forma intermitent des de l’any 2021 i fins a la data de la seva mort, el 7 d’abril del 2023, a conseqüència d’una ferida ocasionada per un ganivet que li van clavar al pit. La fiscalia demana 34 anys de presó per l’acusada, i l’acusació particular, presó permanent.

Una relació "tòxica"

Durant l’interrogatori celebrat dijous, va admetre en tot moment que, “vist avui”, no mantenia “una relació normal” amb la víctima. Relació que qualifica de “totalment tòxica”, i de la qual ha donat detalls, per exemple, sobre el consum de drogues (haixix i cocaïna) per part dels dos, l’hàbit d’assistir a “llocs d’intercanvi de parelles”.

A preguntes del fiscal sobre si ha fet servir identitats diverses durant la investigació dels Mossos d’Esquadra, M.N ho va negar, i va exposar que té dos telèfons mòbils, cadascun dels quals amb dues targetes SIM, que a vegades havien utilitzat amistats seves. D’aquí, va assegurar, que alguns registres de trucades i d’altres comunicacions hi apareguin altres noms a més del seu. D’altra banda, l’acusada va aclarir que mai va arribar a examinar-se per poder accedir al cos de Mossos d’Esquadra, com s’havia apuntat en alguna ocasió, però que sí que havia estudiat en una acadèmia privada per preparar-se.

“No sabria on trobar un sicari”

Preguntada per la gravació on se la sent amenaçar el seu company amb trucar un sicari perquè matés el seu fill (que havia tingut amb la seva exdona), va admetre l’amenaça, però ha argumentat que estava sota els efectes de les drogues i que van ser comentaris fruit d’una discussió encesa. D’altra banda, ha assegurat que mai va pensar en fer efectiva aquesta amenaça, perquè “mai faria mal” ni al seu company ni al seu fill, i perquè tampoc té els mitjans ni sabria on trobar un sicari.