Una llar d’infants pública i gratuïta durant tot el mes d’agost

El mes d’agost s’associa a vacances, platja o piscina, però no tothom té la sort de poder gaudir de tot un mes de lleure i oci. L’Ajuntament de Ripollet ofereix un servei adreçat a famílies que durant el mes més calorós de l’any són a la ciutat, principalment perquè els toca treballar, i que no saben què fer amb els seus fills petits, de fins a 3 anys.
Es tracta de l’escoleta d’estiu, una iniciativa que va arrencar l’any 2022 a l’escola bressol municipal la Rodeta del molí, i que enguany acull prop de mig centenar de nens i nenes. El servei, que obre portes a les 7.30 h cada dia de dilluns a divendres, és totalment gratuït, i les famílies només han de pagar si l’infant s’ha de quedar a dinar.
L’escoleta està operativa des de l’1 al 29 d’agost, i acull nens de 0 a 3 anys des de les 7.30 hores i fins a les dotze del migdia. Més enllà d’aquest horari, les famílies que ho necessiten poden deixar l’infant a dinar i recollir-lo a les 15.00 h, amb un preu de 4,50 euros.
El servei és un baló d’oxigen per a moltes famílies que, per diverses circumstàncies, no poden fer vacances durant l’agost. Aquest és un mes que, a diferència de finals de juny, juliol i principis de setembre és difícil trobar un espai d’acollida per als menors.
Molts dels nens potser no recordaran les amistats que van fer a l’escoleta, i d’altres segurament seguiran un camí comú al pas per la llar d’infants i l’escola, però tots ells s’enduran l’experiència d’haver pogut passar un estiu amb altres infants. Criatures que com ells, hauran gaudit d’un agost ple de jocs, experiències i amb noves companyies.