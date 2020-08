Els divorcis van caure un 41% amb el confinament

24 hores de convivència. Treballant a distància, pendents dels nens, i tot sense poder sortir de casa per la pandèmia. El confinament ha portat molts matrimonis al límit. I també a la ruptura. Les crisis de parella, però, no han arribat als jutjats per la paràlisi del sistema arran de l’esclat de la Covid-19. Les xifres indiquen una caiguda sense precedents de les nul·litats matrimonials per la via dels jutjats: en el partit judicial de Sabadell (que inclou la ciutat i vuit municipis), entre l’1 d’abril i el 30 de juny els divorcis van caure un 41% respecte el mateix període de l’any passat. “No és que hi hagi menys gent que es vulgui divorciar; és que es va suspendre l’activitat del dret de Família durant tres mesos”, assenyala l’advocat especialitzat en dret civil i mercantil, Eulali Arcos. De fet, apunta que arran de la reclusió a casa, “qui tenia problemes, se li han fet més grans”.

Amb els jutjats a mig gas pel coronavirus, en el segon trimestre de 2020 es va iniciar el procediment de 128 divorcis i separacions al partit judicial de Sabadell. Respecte el trimestre anterior (de gener a març, l’últim del període abans de l’eclosió de la Covid-19), les demandes van caure un 36,3%, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial al D.S..

El confinament també s’ha traduït en més finals de mutu acord, la solució més recomanada pels advocats. Durant l’Estat d’Alarma, els divorcis i separacions consensuats van representar 80% dels casos, 9 punts per sobre dels primers mesos de l’any i de la tendència de 2019 (70% dels casos). Només dos de cada deu parelles van acabar en un judici. “Els tràmits ja són lents habitualment i ara amb la Covid-19 més. Aquesta és la millor solució per a totes les parts. I la més ràpida”, apunta Arcos.

Publicitat

No és un divorci, són els fills

Tot i el trasbals per la Covid-19, la pandèmia no ha canviat una tendència creixent: els jutjats cada cop realitzen menys divorcis i se centren en les parelles sense casar, però amb fills en comú –custòdies, guardes, pensions–. El darrer trimestre ja representaven una de cada tres separacions als jutjats de Sabadell (32,2%). En aquest cas, la caiguda respecte el 2019 és menor (-34,4%) que l’experimentada en els divorcis i separacions convencionals.

Els experts, però, preveuen que la Covid-19 modificarà les mesures establertes en els divorcis vigents. I això es relaciona amb l’economia: “Hi ha persones que es quedaran sense feina i demanaran canviar l’import de la pensió”, anticipa Arcos. Unes demandes que s’afegiran a les acumulades per l’epidèmia: a 30 de juny, quedaven 362 divorcis i separacions per resoldre. Un 36% més que fa un any.

Publicitat