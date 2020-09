Com a casa amb el Mago Pop

“Benvinguts a Res és impossible. Com sabeu, per ser convidats a les festes de casa meva només s’han de complir dues normes: la primera, portar un objecte personal, i la segona, tenir ganes de passar-ho bé”. Així comença cada programa Antonio Díaz, el Mago Pop. Avui dijous s'emet el darrer programa.

Amb aquest nou format, l’il·lusionista de Badia de Vallès ha aconseguit una vegada més posar-se el públic –i en aquest cas, l’audiència de TV3– a la butxaca. Les xifres li donen la raó. Dijous passat va ser el tercer espai més vist –després del TN Vespre i el TN Migdia– i va fer el rècord de la temporada amb 388.000 espectadors i una quota del 19,4%. I és que el nou model de programa atreu i capta l’atenció dels espectadors.

“Com que aquest estiu no viatjo pel món, ni trepitjo cap escenari, ni vaig a Broadway, he decidit quedar-me a casa i muntar unes festes. Per cert, hi esteu convidats, que comenci el show”, explica a la introducció de Res és impossible.

Publicitat

La pandèmia del coronavirus ha alterat els plans de feina d’Antonio Díaz, l’il·lusionista europeu més taquiller del món. Just abans de reprendre al setembre el seu espectacle Nada es imposible al Teatre Victòria de Barcelona, el mag ha decidit quedar-se a Catalunya i obrir les portes de casa seva als espectadors.

L’Antonio fa d’amfitrió d’una gran festa al jardí de casa, per on desfilaran un munt d’amics i coneguts, amb qui conversarà i a qui farà partícips de la seva màgia. De fet, el Mago Pop inclou per primer cop el format entrevista en el seu espectacle, barrejant els jocs amb les preguntes.

De fet, l’Antonio ha canviat els còmplices, passant de gent que es troba a qualsevol carrer del món a actrius, esportistes, artistes i presentadors. Però la cara de sorpresa i d’incredulitat és la mateixa. “Com pot ser?”, es pregunta la periodista Helena Garcia Melero, quan Toni Cruanyes treu de la butxaca del darrere dels pantalons la carta que havia triat ella. I és que ningú entén que amb tanta proximitat no es vegin els trucs ni les accions. Aquí rau el seu èxit.

Publicitat