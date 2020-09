Els millors pregons de Festa Major de Sabadell des de l'any 1990

El pregó de Festa Major és el moment àlgid de l'encesa dels actes. Es tracta del moment en què algú que ha destacat per algun motiu en el darrer any o perquè té un vincle directe amb la ciutat exposa un discurs, més o menys mordaç, als ciutadans. A continuació us oferim algunes de les frases més destacades dels pregons dels darrers anys:

1990. Luis Eduardo Aute, cantant: "Què ho sàpiguen tots els Rambos d'aquest món i dels altres mons per envair, que aquí a Sabadell no hi tenen res a fer, i que van de cul perdut, perquè no tenim més míssils que els coets dels castells de focs".

1992. Miss Doris Hartman (La Cubana): "Els sabadellencs treballen tot l'any per poder-s'ho gastar tot durant la Festa Major".

1995. Pep Sala i Carles Sabater (Sau): "No us volem donar lliçons sobre com heu de viure la Festa Major perquè estem segurs que ja sabeu com fer-ho".

1996. Jordi Boixaderas, actor: "Els barris tenen la seva festa major i a més la Festa Major de la ciutat, però els del Centre no en tenim cap més que la de tots; us saludo en nom dels veïns d'aquest barri que durant uns dies serà un rebedor i un passadís ple de gom a gom!".

1998. Rosita Fabregat, actriu: "Proposo allargar la Rambla per reforçar el paper de Barcelona com a barri marítim de Sabadell o unir La Bassa amb el Parc Catalunya, cadascú dels aquí hauríeu d'emprendre el vostre propi projecte per a la ciutat!"

1999. Josep Molins, atleta: "L'esport és la meva vida i cada vegada més és una part important de les vostres, animo la població a practicar més activitat física: "el vostre cos i la vostra ment us ho agrairan".

2000. Albert Om, periodista: "Si en mil anys Sabadell ha passat de 200 habitants a 200.000, sabeu què vol dir això? Que si continua al mateix ritme, al 3.000 tindrà 200 milions d'habitants!"

2001. Sergi Mas, periodista: "El millor que pots fer si vens a Sabadell és compartir amb tots vosaltres vivències, cultura, comunicació i, si pot ser, sexe".

2002. Toni i Xasqui Ten, compositors i productors musicals: "Fa 125 anys, tota la gent que vivia a Sabadell llavors, només ompliria tres quartes parts de la graderia de la Nova Creu Alta, si fa no fa com un partit de play off del Centre d'Esports!".

2004. David Meca, nedador: "La millor gent del món és a Sabadell, aquí sempre m'he sentit profeta a la meva terra".

2005. Lluís Soler, actor: "De molt petit, em va començar a sonar el nom de Sabadell per les riuades del 1962, en aquell moment no sabia que jo mateix viuria en aquesta ciutat".

2006. Teatre de Guerrilla, humoristes: "Hem de recordar fills il·lustres com Oleguer Presas, Joan Oliver, Josep Capdevila i Sergio Dalma, sobretot aquests dos últims!".

2007. Joan Pera, actor: "La pròxima pel·lícula d'en Woody Allen es rodarà sencera a Sabadell, això és tan cert com aquest sol que ens il·lumina".

2008. Mag Lari, il·lusionista: "Sabadell em dona bon rotllo, potser perquè la primera Festa Major on vaig actuar va ser aquesta i perquè cada cop que hi ha un esdeveniment important compten amb mi"

2009. Artur Trias, actor: "Aquesta era una ciutat tranquil·la amb música de fons tot el dia, els sorolls dels telers; de cotxes no n'hi havia gaires, i els carrers eren empedrats o sense asfaltar, m'agradava més el Sabadell d'abans".

2015. Oriol Cruz, còmic: “Hi ha uns partits raríssims, a la meva època era PSC, i ara hi ha la Crida, Unitat, Guanyem , Sí se Puede, No se Puede, Aparque Aquí, Ceda el Paso.. quin lio el que heu liat!” (imitació de Manuel Bustos).

2016. Xavi Bundó i Ricard Ustrell, periodistes: "Un aplaudiment per aquells que fa temps intenteu passejar pel Passeig, una via que fa temps que hauria d'haver perdut aquest nom".

2017. equip femení de waterpolo del CNS: "Com deia aquell, som de la ciutat que porta el nom del nostre Club, i de Machado es queda".

2018. Gemma Ruiz, periodista: "Els saballuts som resistents, imaginatius, tossuts i potser no tenim padrins, però tenim el millor català que es parla a totes les terres catalanes que es fan i es desfan".

2019. Mirna Lacambra, fundadora Associació Amics de l'Òpera de Sabadell: "La Ciutat de la Música no és cap caprici, Sabadell és la segona ciutat musical de Catalunya, és un gran projecte de ciutat que comporta crear llocs de treball".

