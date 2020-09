El ple de Sabadell aprova demanar la llibertat dels Jordis

El ple del mes de setembre ha aprovat donar suport a un manifest que demana la llibertat del president d’Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, i l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. Es tracta d’un text que han presentat les entitats ciutadanes

Can Capablanca, Sabadell per la Independència, Consell per la República i Òmnium Cultural, i que ha comptat amb el suport dels grups municipals d’ERC, Crida, Junts i Podem, i l’oposició de PSC i Ciutadans.

El text, que ha llegit la presidenta d’Òmnium Sabadell, Teresa Mira, posa de manifest el posicionament favorable de diverses formacions arreu de l’Estat en defensa de la llibertat d’expressió i que ha rebut l’aval d’organismes internacionals. “El Manifest que us proposem enfortir amb el vostre vot es fa ressò de l'informe d'Amnistia Internacional en el qual es reclama a l'Estat que compleixi els seus compromisos amb els drets humans i el Dret internacional i alliberi d'immediat Jordi Cuixart i Jordi Sànchez empresonats per haver exercit els seus drets i no pas per cap delicte; l'Estat retrocedeix a situacions pre-democràtiques per la qual cosa ha de modificar el Codi Penal i la legislació incompatible amb els drets humans que els vulneren”, assenyala el document.

En aquest sentit, posen sobre la taula el concepte de repressió que consideren que l’Estat infligeix sobre l’independentisme, recordant, entre altres, les detencions del setembre de l’any passat a partir d’escorcolls en domicilis sabadellencs. “Avui vostès poden demostrar quina és la qualitat de la seva condició d’electes de manera individual davant d’uns ciutadans innocents, un dels quals sabadellenc d’adopció, que han estat condemnats injustament, vot a vot, es posicionaran en consciència o bé al costat dels innocents i de la veritat o bé al costat dels repressors i la violència del “aporellos”, responsables doncs, d’aquesta ignominiosa condemna i del deteriorament de la democràcia que va costat tant d’aconseguir”, ha relatat Mira.

Suport majoritari

La primera regidora en pronunciar-se ha estat la tinenta d’alcaldessa Marta Morell (Podem), que ha traslladat el seu suport a Cuixart i Sànchez. “Proposem la seva llibertat per qualsevol de les vies previstes, com l’indult o l’amnistia”, ha assenyalat.

Des de Junts per Sabadell, Francesc Baró - excoordinador de Sabadell per la Independència - ha assegurat que l’Estat espanyol “està en declivi” i ha recordat “els escàndols judicials” que esquitxen l’Estat amb exemples com ho és el judici del procés. Des de la Crida per Sabadell, l’exalcalde Maties Serracant ha reiterat la petició de llibertat immediata per als dos Jordis, així com de “tots els presos polítics”, i la defensa dels encausats del 23 de setembre de l’any passat o els coneguts com a “9 de Lledoners”, un clam de llibertat al qual també s’hi ha sumat des d’ERC la regidora Francisca Maya Heredia.

El text no ha trobat la simpatia ni de Ciutadans ni del PSC. Des de la formació taronja, Laura Casado ha recordat que “van ser condemnats pel Tribunal Suprem a 9 anys de presó per contribució necessària en el procés”. “Van ser condemnats per sedició i per ser promotors de la proposta que animava les masses a obstaculitzar la tasca de la Guàrdia Civil”, ha expressat.

En aquest sentit, ha assegurat que seguiran lluitant per la llibertat d’expressió a l’Estat i a Catalunya: “No parlarem de llibertat i defensa de drets humans amb aquells que defensen uns dirigents que creuen que estan per sobre de la llei”, ha apuntat.

Molt contundent s’ha mostrat també el primer tinent d’alcaldessa, el socialista Pol Gibert, que ha lamentat que es parli de “declivi de l’Estat” o corrupció espanyola “com si a Catalunya no hi hagués cap cas”. Més dur ha estat quan s’ha referit al discurs dels proposants, que recordaven els atemptats del 17 d’agost de 2017 i la possible intencionalitat de l’Estat a l’hora d’ocultar informació al respecte: “No podem escoltar per part de gent sense proves infundades paraules d’aquestes característiques”, ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que l’ús d’un discurs d’aquestes característiques “fereix els sentiments de molta gent i també la seva intel·ligència”. Tot i l’oposició de PSC i Ciutadans, la moció ha quedar aprovada.

