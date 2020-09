VÍDEO: Tres atropellats en un accident de matinada entre Sant Quirze i Sabadell

Tres persones han resultat ferides aquest cap de setmana en ser atropellades a la zona del BMC, a cavall entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell. Les víctimes van ser traslladades en ambulància a l'Hospital de Terrassa.

Un altre testimoni de l'accident d'aquesta nit a Sant Quirze del Vallès a l'interior del recinte del BMC. pic.twitter.com/9MuMWDoh8x — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) September 13, 2020

Segons han informat fonts d'Emergències, els fets van passar a les 1.46 h de diumenge. Segons han informat fonts de la Policia Local, un vehicle va perdre el control i va xocar contra un altre que hi havia aparcat.

Com a conseqüència, el turisme aparcat va arrossegar tres persones que hi havia al voral, que van patir ferides de diversa consideració, cap d'elles de gravetat, però que van requerir el seu trasllat a l'hospital.

Fins el lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers, que van fer tasques de suport al SEM per traslladar els ferits i netejar la via. Pel que va al conductor del vehicle, va resultar ferit lleu per l'impacte.

