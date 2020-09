'Rentrée' esglaonada d'alumnes a l'Escola Illa

L’Escola Illa enceta el curs acadèmic 2020-2021 en un context marcat per les mesures sanitàries. De fet, l’acollida de l’alumnat a l’Escola es farà per grups i en dos dies (17 i 18 de setembre), de forma que sigui una rentrée esglaonada. Totes les places ofertes en il·lustració, disseny gràfic i disseny de moda estan cobertes (un total de 140 alumnes).

Ateses les condicions sanitàries excepcionals, no hi haurà inauguració oficial del curs de cicles formatius (que es feia al mes de setembre), ni tampoc sessions d’acollida a les famílies (a l’octubre). En funció de l’evolució de la pandèmia, es podrien reprogramar aquests actes.

A més a més, enguany se celebra el 40è aniversari del centre. En aquest sentit, s’estudiaran quines són les possibilitats per portar a terme la commemoració en un format segur.

Illa Oberta Tallers d’Art

Pel que fa als ensenyaments no reglats Illa Oberta Tallers d’Art, el dijous 24 de setembre tindrà lloc una sessió virtual de portes obertes, a les 19 hores, per donar a conèixer els seus espais i l’oferta de tallers. Els nous cursos s’inicien a partir de l’1 d’octubre i l’oferta inclou arts com ara dibuix, gravat, serigrafia, còmic, fotografia, ceràmica, vitrall, joieria i moltes altres opcions. La novetat d’aquest any és un taller de lettering, on es pensa la cal·ligrafia com un art vinculat al dibuix.

