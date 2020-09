Les empreses d'entre un i cinc treballadors, les que més es veuen forçades a tancar a Sabadell

Les empreses que tenen entre un i cinc treballadors són les que més s'han vist forçades a baixar la persiana en el darrer any. Concretament, i segons l'anàlisi que ha fet el CIESC, suposen el 87,7% de les 513 empreses que han tancat durant el darrera any a Sabadell entre juny de 2019 i juny de 2020, fet que suposa la pèrdua d'unes 450 microempreses.

No obstant, la petita empresa segueix imperant a la capital vallesana, tot i una davallada del 76,6 % al 75,4% en un any. A nivell comarcal, però, en una any s’han perdut 3.852 empreses, i el 86,7% corresponen a iniciatives de fins a 5 treballadors.

Pel que fa a grans empreses, a Sabadell les empreses de més de 500 treballadors baixen en un any d’11 a 8, i en el conjunt del Vallès passen de 66 a 60. "Davant d’aquesta situació i de la conjuntura afectada per la Covid-19, creiem fonamental destinar dotacions econòmiques per a accions que permetin la readaptació, capacitació i especialització de les petites empreses i de les persones que han quedat sense treball per tal d’ajudar a reactivar la creació de noves empreses fomentant l’emprenedoria i la creació d’ocupació, tant en l’àmbit de Sabadell i els municipis de la comarca com mitjançant accions d’abast vallesà", assenyalen en un comunicat.

Així, demanen que s'actuï de forma proactiva tant en la formació i reorientació de les empreses i persones que en el darrer any han perdut el negoci o la feina, com també detectant els riscos de tancament de petites empreses amb potencial i que necessiten ajuts directes per a l’adaptació a les noves condicions i reptes dels mercats. "Això permetrà aprofitar noves oportunitats i especialitzacions ì garantir la viabilitat de la petita empresa que és la base de l’economia local i comarcal", conclouen.

