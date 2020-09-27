OBITUARI

Obituari de Sabadell del 28 de setembre de 2020

RAMÓN ORTIGA NOGUÉS

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 17:15

RAMÓN MUNIESA LLOBET

Sala de Cerimònies Sabadell 29/09/202 10:00

MARIA MONTAÑA RUBIO JIMENO

Sense Cerimònia 28/09/202 19:45

MARIA JOSEFA MILLAN SOLIS

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 15:45

JOSÉ PLA TARGA

27/09/202

VÍCTOR ROSELL RIUS

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 11:30

SALVADOR CASTILLO GUERRERO

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 15:00

 ROSARIO CARMONA CADENA

 REMEDIOS BRICIO MARTINEZ

26/09/202

PERE FONT FERNÁNDEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 12:15

 MANUEL PARDO PARDO

27/09/202

 LLUIS TARRUELL PLANS

Puríssima Concepció Sabadell 28/09/202 16:00

DOMINGO MORALES MUÑOZ

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 8:30

BONIFACIO JOSE SARAIVA GALLOFO

Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 10:45

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