Obituari de Sabadell del 28 de setembre de 2020

RAMÓN ORTIGA NOGUÉS
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 17:15
RAMÓN MUNIESA LLOBET
Sala de Cerimònies Sabadell 29/09/202 10:00
MARIA MONTAÑA RUBIO JIMENO
Sense Cerimònia 28/09/202 19:45
MARIA JOSEFA MILLAN SOLIS
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 15:45
JOSÉ PLA TARGA
27/09/202
VÍCTOR ROSELL RIUS
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 11:30
SALVADOR CASTILLO GUERRERO
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 15:00
ROSARIO CARMONA CADENA
REMEDIOS BRICIO MARTINEZ
26/09/202
PERE FONT FERNÁNDEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 12:15
MANUEL PARDO PARDO
27/09/202
LLUIS TARRUELL PLANS
Puríssima Concepció Sabadell 28/09/202 16:00
DOMINGO MORALES MUÑOZ
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 8:30
BONIFACIO JOSE SARAIVA GALLOFO
Sala de Cerimònies Sabadell 28/09/202 10:45