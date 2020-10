José Bravo (Cáceres, 1932; Sabadell, 2020): Un testimoni actiu de la transformació Ca n’Oriac

V a arribar a Sabadell, com tants altres, amb l’onada migratòria dels anys 1950. Nascut el 1932 a Càceres, amb només 20 anys s’instal·lava al barri de Ca n’Oriac i poc va trigar en fer-se amb l’estima dels seus veïns, alguns d’ells coterranis. I es va convertir en un veí molt popular a una barriada sense els subministraments bàsics que es convertia en un fangar cada cop que plovia.

Aleshores, Ca n’Oriac popular i metafòricament es coneixia com Kansas City, per la seva similitud a les pel·lícules de l’oest. L’asfaltat de carrers i l’enllumenat eren, de fet, dues de de les reivindicacions que van empènyer la creació de l’agrupació de veïns de Ca n’Oriac (que no associació, per ser un terme massa subversiu pel règim franquista), l’any 1965. José Bravo va ser un dels cofundadors de l’agrupació i va ser un dels impulsors, sense afany de protagonisme, de la transformació urbanística i social del seu barri. Anys més tard, el 1983, impulsava també l’associació de comerciants de Ca n’Oriac.

De natural incansable i primogènit de vuit germans, va viure amb determinació i empenta. De dia, treballava a una bòbila del Parc de Catalunya. Les nits les passava estudiant comptabilitat amb uns llibres que havia comprat de segona mà. Aquests estudis van obrir-li les portes del seu futur: el 1953 entrava a treballar al banc hispano-americà, Segurs Santa Lucía i el 1955 va formar part de a la Suministradora del Vallès, una de les poques botigues d’electrodomèstics que havia a Sabadell. No va ser fins 1978 que va arriscar-se a muntar el seu propi negoci a l’avinguda de Matadepera: Electrogar Bravo, en un moment on es dinamitzava el comerç a Ca n’Oriac.

També va estar vinculat estretament amb la política: va formar part de les joventuts obreres catòliques (JOC), on va fer estretes amistats amb cures de l’esquerra comunista, sempre vinculat als moviments socials. Un dels seus quatre. fills, Juan Bravo, sosté que no va arribar a ser regidor perquè estava molt enfeinat amb la botiga. La realitat és que ben poc va faltar, era íntim del socialista exregidor Simón Saura.

Sense dubte, un home polifacètic: tocava la guitarra al centre murcià de Sabadell malgrat ser extremeny. I també es va bolcar amb l’esport de la zona nord, patrocinant l’antic equip de futbol de Can Deu, la Planada i Ca n’Oriac. Sempre, però, amb el treball, la bona fe i la humilitat per bandera.