La Covid sacseja les arques de l’Ajuntament

La crisi econòmica ha fet estralls en les empreses i l’ocupació sabadellenques. I la frenada en sec també ha sacsejat les arques de l’Ajuntament de Sabadell: la recaptació municipal neta ha caigut 1,7 milions d’euros entre 2019 i 2020. La pandèmia va trencar totes les previsions: el govern municipal comptava a recaptar 223,4 milions d’euros a l’inici de l’any passat, abans de l’esclat del coronavirus. A 31 de desembre, havia recaptat només 205,7 milions. 17,7 milions menys del previst.

“Hem notat molt com s’ha aturat l’activitat econòmica”, assegura la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. La recaptació de molts impostos i taxes estan vinculats al moviment de l’economia sabadellenca, que es troba a mig gas per les restriccions des de fa més d’un any. Els números de l’Ajuntament donen una impressió de l’impacte de la crisi a la ciutat.

La pandèmia ha frenat la creació de noves iniciatives empresarials: s’han demanat menys llicències per obrir nous establiments i això figura en els ingressos de l’Ajuntament: 293.772 euros, un 40% menys que en el 2019. Passa el mateix amb les llicències urbanístiques –necessàries per fer obres i reformes– on la recaptació ha quedat en 476.725 euros (-42% respecte l’any anterior).

Els ingressos de l’any Covid van ser 206 milions i les despeses, 221 milions

“Es van haver de parar moltes obres. El confinament va ser molt dur i va afectar l’activitat de tot l’any”, assenyalen fonts municipals. Les polítiques de l’Ajuntament per reduir la pressió fiscal als negocis –especialment durant els mesos més crítics, quan estaven tancats– també s’ha notat en la recaptació. El govern municipal va rebaixar el 75% en la taxa d’ocupació de terrasses i va ingressar a final d’any poc més de 80.000 euros (-166.143 euros, una caiguda del 67%).

Passa el mateix amb d’altres exempcions a les parades dels encants (-70%) o en concepte de les parades dels mercats (-51%).

2,5 milions en multes i zona blava

Les restriccions en la mobilitat van significar menys cotxes aparcats a la zona blava. L’Ajuntament va ingressar vora 1,5 milions d’euros pels tiquets del parquímetre, quasi un milió menys que abans de la Covid. “Primer va ser el confinament i després el temps amb les botigues tancades. Això ha mogut menys gent al Centre”, explica González. I què va passar amb les multes per infraccions de trànsit? Tres quarts del mateix, encara que amb una baixada més subtil.

Es va ingressar més d’un milió d’euros (-25% respecte 2019) per aquest concepte, un escenari pràcticament idèntic a la retirada de vehicles de la grua municipal: 388.117 euros (-23%) en l’any marcat per la Covid.

El forat de les guarderies

Les escoles bressol municipals van estar tancades quatre mesos. Durant aquest període, les famílies van deixar de pagar les quotes. El resultat han estat 888.807 euros recaptats, pràcticament la meitat en l’any anterior. D’entre els serveis municipals, també destaca la caiguda en la venda d’entrades a la Bassa (-75%) per les restriccions. Com que no hi va haver pràcticament activitat cultural, els ingressos per les entrades a espectacles realitzats en equipaments municipals van caure també. Un 59% a la baixa respecte 2019.

Millors perspectives per al 2021

El resultat de les polítiques fiscals d’emergència del 2020 va suposar que l’Ajuntament només ingressés 205,7 milions d’euros en un any en què la despesa va ascendir als 221 milions. Tot plegat pel context sanitari. Què s’espera per aquest 2021? Tot i que el panorama encara és incert, el Govern preveu una millora de l’economia, i també dels ingressos municipals.

“Estem molt condicionats per l’evolució de la pandèmia. El més important per recuperar l’activitat és la vacunació massiva”, insisteix la tinenta d’alcaldessa. Amb tot, espera que a finals de maig, les dosis administrades permetin treure algunes restriccions i això serveixi com a revulsiu per recuperar l’activitat econòmica i l’ocupació. “Fins ara tot ha revifat de seguida quan s’ha permès fer una mica més”, afirma amb bons auguris.

