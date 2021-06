Farrés assegura que la proposta de l’esquerra independentista “ja va fracassar fa dos anys”

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, treu ferro a la proposta de majoria alternativa, plantejada per la Crida i amb el suport d’ERC. Un canvi de govern implicaria un joc aritmètic complicat ara mateix: necessita un acord majoritari entre els partits independentistes –ERC, Crida i Junts–i Podem. “Ja ho van intentar fa dos anys i van fracassar”, apunta l’alcaldessa en declaracions al Diari després de conèixer la proposta de la formació alternativa.

“Uns fan el govern a l’ombra [ERC], els altres volen una majoria alternativa [Crida]... Mira, jo vaig governant. A mi el que em toca és governar”, considera l’alcaldessa, a qui no li fan respecte els intents de la Crida per configurar un nou pacte polític ni una possible moció de censura. Farrés recorda que Sabadell es troba en l’equador del mandat i, en aquest sentit, creu que l’oposició pressionarà més a partir d’ara. “Com més s’acostin les eleccions, més nerviosos es posaran”, analitza i en to propositiu i allargant la mà als grups de l’oposició afirma: “M’agradaria que fessin una oposició diferent”.

El Govern municipal –liderat pel PSC– té garantit el suport de Podem, amb qui té un acord a quatre anys vista. La relació entre els socis de govern són bones, segons expliquen ambdues parts. Fonts de Podem asseguren que el Govern “va a l’una” i que no hi ha intenció de fer un canvi de socis “a mig mandat”. “Les relacions són molt fluides”, asseveren.

Per la seva banda, Farrés destaca la “bona feina” de la regidora podemista i tinenta d’alcaldessa, Marta Morell: “Ha treballat per la ciutat. El PSC i Podem són dues formacions polítiques que s’entenen molt bé”, explica.

Junts no en sabia res

Així mateix, Junts per Sabadell ha arribat a acords puntuals per fer actuacions (Gran Via-Ripoll) i aprovar els pressupostos dels dos últims anys. La línia pactista de la fins fa poc portaveu de Junts per Sabadell, la consellera de Justícia Lourdes Ciuró, es mantindrà amb Lluís Matas. De fet, la intenció és consolidar-la, segons explica el mateix portaveu juntaire: “Vinc a construir en positiu i si es tracta d’entrar dins del govern, en podem parlar”, assenyala Matas, que tot seguit explicita: “Vull construir sobre tot el que hem fet, enfortir els projectes que tenim iniciats i disposat a agafar noves responsabilitats”.

Pel que fa a la proposta de diàleg de la Crida, Matas assegura que n’ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació. “No en tenia coneixement ni tampoc m’ho han fet saber”, apunta.

Publicitat