La Crida ofereix a Junts i Podem treure el PSC del Govern de Sabadell

La Crida busca suports per fer fora de l'Ajuntament el lideratge socialista de Marta Farrés, ara que ha arribat a la meitat de mandat. Amb el suport d'ERC per bastir una alternativa, el grup municipal alternatiu allarga la mà a Podem, que forma Govern amb el PSC, i a Junts per Sabadell, que ha ajudat a aprovar pressupostos municipals i s'ha convertit en un soci extern de l'executiu.

La renúncia de la portaveu Lourdes Ciuró a l'acta de regidora per esdevenir consellera de Justícia, segons la Crida, "obre un nou escenari per fer fora els hereus de la corrupció i del 155". Tot i que no canvia l'aritmètica que l'any 2019 va donar el Govern a Farrés, la formació considera que Ciuró forma part "de la vella política" i que la seva marxa pot propiciar una entesa amb Junts per Sabadell. "Estem disposats a parlar amb tothom per fer possible una alternativa", ha expressat Albert Boada (Crida), en roda de premsa aquest dijous a davant de la Masia de Can Rull.

En referència al pacte de Govern entre PSC i Podem, amb el suport extern de Junts per Sabadell, la regidora Nani Valero ha afegit que es tracta d'una "anomalia". La Crida emplaça la resta de grups a reunir-se durant el mes de juny. Fa dos anys, Podem es va negar a formar un Govern alternatiu al PSC per evitar pactar amb Junts per Sabadell, segons la Crida. "Aquesta línia ja l'han traspassat", ha afirmat Boada, fent referència a la situació política actual de l'Ajuntament.

Però les intencions expressades pel nou portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, van en direcció contrària a la proposta de la Crida. L'empresari sabadellenc ja ha assegurat que manté "bona relació" amb l'equip de govern de PSC i Podem i ha declarat que té la intenció de seguir amb la mateixa dinàmica que Ciuró.

El suport de Junts per Sabadell

Des de fora del Govern, però oferint suport en votacions clau, Junts per Sabadell ha obtingut via lliure per posar en marxa des de l'Ajuntament projectes estratègics de ciutat, com l'oficina per potenciar l'eix Gran Via - Ripoll i una altra per potenciar la promoció exterior de la ciutat, com per exemple amb un hub de salut, esport i innovació; o la Capital de la Cultura Catalana 2024.

Publicitat