Sr./Sra. Director/Directora de l’Oficina de l’Institut de la Seguretat Social de Sabadell

Necessito renovar la Targeta Sanitària europea

Sabia que es necessita Cita prèvia. Vaig anar expressament a l´oficina a la tarda, per anotar-me el telèfon. Hi havia un gran cartell de color verd: CITA PRÈVIA. I els telèfons: 91-5412530 i 901-106570. Truco i cada un em respon que aquest telèfon no és per cita prèvia. Torno a l´oficina, ara oberta, i el conserge em dona un altre full informatiu amb el telèfon: 93-4345888.

Truco immensitat de vegades: Està ocupat

Vaig a la web, que consta en el full que m´ha donat el conserge: sede.seg-social.gob.es. Aquí només hi ha una munió de llistat de les gestions possibles. Cap casella per entrar les dades. Mirat del dret i del revés: Impossible. M´invento una altra manera d´entrar-hi: cita prèvia Targeta Sanitària europea.

Sabadell. Cómo renovar Targeta Sanitària europea. EUREKA...! HI HA CASELLES ON POSAR LES DADES. Les omplo totes. A l´hora “d’enviar” m´exigeix 59 Euros. Ja diuen que “Dios aprieta pero no ahoga” i m´ha donat a entendre que “hasta aquí pudiéramos llegar”. Unes amigues em diuen que és gratuïta. Serà que “només” és gratuïta quan s´ha superat “amb nota” l'aventura de demanar la cita prèvia i obtenir-la (presencialment)?

Montserrat Borri

