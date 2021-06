Programes personalitzats d'estades temporals d'estiu a les residències de gent gran DomusVi

La millora generalitzada de la situació de pandèmia i la vacuna contra el COVID-19 permeten que a poc a poc tot vagi tornant a la normalitat, al mateix temps que es reprèn amb total seguretat un dels serveis més demandats de DomusVi, especialment en època d'estiu: les estades temporals i de respir familiar.

Aquest servei s'adapta a les necessitats de cada família, per tal d’atendre a les residències a les persones grans quan no poden romandre en el seu domicili particular durant un breu període de temps, o bé per realitzar la recuperació o convalescència després d'una intervenció.

Els programes de respir familiar permeten un període de descans i de temps lliure a les persones cuidadores, al mateix temps que les persones grans estan cuidades i ateses al llarg de tot el dia per equips de professionals que s'esforcen per brindar-los el millor servei. Als usuaris se’ls ofereix una atenció personalitzada, així com activitats terapèutiques que fomenten l'envelliment actiu, teràpies no farmacològiques i activitats d'oci que afavoreixen el benestar de les persones, no només física sinó psíquicament.

Una opció de qualitat és la residència de DomusVi Sabadell Ciutat on es creen espais de vida en un ambient agradable i amb tots els serveis necessaris per a afavorir al màxim l'autonomia personal. Al mateix temps, s’hi fomenten les activitats que faciliten la sociabilitat i la interacció entre els mateixos residents com la riure teràpia o les teràpies amb ulleres de realitat virtual.

Als centres DomusVi, els usuaris i les seves famílies hi troben una llar que els aporta tranquil·litat, a més de disposar d'un servei complet i de confiança, amb una gran empatia i un tracte proper. Un equip de professionals que vetllen per la seva salut i benestar i que sempre està en contacte permanent amb la família per a tot el que pugui necessitar.

Aquesta tranquil·litat es veu reforçada per una ràtio de vacunació a residents i equip professional del 99%, així com per totes les mesures de seguretat i higiene aplicades per DomusVi, ja que aquesta continua sent una de les majors prioritats. Tots els centres de la companyia segueixen els processos de “Cura Segura”, auditats i validats per Bureau Veritas, líder mundial en inspecció, certificació i assajos. Aquest reforç extra i proactiu es tradueix en un pas endavant per a continuar assegurant que els centres compleixen amb totes les mesures contemplades en el programa: Cura segura amb DomusVi.

Les residències de gent gran són els llocs més segurs i protegits per viure i els seus treballadors aporten diàriament la seva professionalitat i vocació al servei de les persones que atenen, la qual cosa es demostra en la confiança que els residents i els seus familiars dipositen en la companyia, havent puntuat als centres DomusVi amb un alt nivell de satisfacció.

Activitats d’estiu a la residència DomusVi Sabadell Ciutat de Barcelona

A la residència per a persones grans DomusVi Sabadell Ciutat es desenvolupa un programa d’activitats molt divers per tal que els i les residents gaudeixin d’una estada agradable, al mateix temps que reben l’atenció diària que precisen.

Activitats como el taller de cant i ball, l’artteràpia, la teràpia amb gossos, el taller de realitat virtual, el taller de cuina, l’horticultura, entre altres… Totes elles activitats lúdiques però amb finalitats terapèutiques per a potenciar la memòria, la coordinació o la creativitat, entre d’altres. Tot enfocat a la estimulació tant cognitiva com física o inclús social que tants beneficis aporta al benestar dels nostres residents.

Residència DomusVi per a gent gran a Sabadell:

DomusVi Sabadell Ciutat, Ctra de Mollet, 20, 08203 Sabadell, Barcelona. Tf. 93 746 42 17

