11 secrets del cartell de Festa Major

L’any passat va ser finalista i aquest any és la guanyadora. Per fi arribava el moment en què el seu dibuix es mostraria a tota la ciutat, però a causa de la pandèmia la sabadellenca Júlia González (2000) ha estat patint fins a l’últim moment. Ella és l’autora del cartell de la Festa Major d’enguany i, pendent de si se celebraria o no, confessa que “tenia molta por que no sortís, cada dia desitjava que es pogués fer per veure el cartell, era el que més il·lusió em feia”.

El dibuix l’ha titulat La unió fa la festa, i és que a diferència de l’any passat, en què recorda que no es va poder fer gaire cosa, “aquest cop la Festa Major serà xula perquè tothom es retrobarà”. I això és el que vol transmetre unint la tipografia amb els dibuixos per introduir els elements de la cultura popular com la víbria, les colles de foc o els castellers.

González coneix aquest món de ben a prop, ja que fa anys que participava amb els Castellers de Sabadell, els Saballuts, se’n va desvincular una temporada i ara hi està tornant a arrencar. “Els castellers sempre m’han agradat molt, són part de la meva infància i joventut”, rememora.

Continuar estudiant

El premi per haver guanyat el concurs del cartell són 600 euros, que en part destinarà a comprar-se un ordinador per seguir estudiant el pròxim curs, en aquest cas Gràfica publicitària. De moment, i abans no comencin les classes, espera retrobar-se aquests dies amb persones que fa temps que no veu, ja que “són moments de retrobament que fan il·lusió”.

Les lletres del cartell, una per una amb la seva autora

1. La E i la M.

“La e és un degradat com si fos foc, i la m representa l’estampat de la vestimenta d’una colla de foc”.

2. La T.

“Vaig agafar textures i imita el teixit de vellut. Vaig veure que alguns gegants tenien aquest teixit”.

3. La A.

“Imita les teulades de la Torre de l’Aigua”.

4. La O.

“Té pètals de color lila perquè volia representar el feminisme”.

5. La R.

“Porta cascavells i és com l’estampat dels Bastoners de Sabadell”.

6. El drac.

“És de vellut imitant el teixit que porten els geganters”.

7. La A.

“Imita tant la tela de vellut que fan servir els geganters com la que fan servir els castellers per als seus mocadors”.

8. La B.

“És una fitxa de Lego, referint-me a jocs i a les activitats més infantils”.

9. La D.

“És la textura de la camisa que utilitzen els Castellers, els Saballuts, amb la faixa negra”.

10. La E.

“Plena a partir de cebes tallades, icona de la ciutat de Sabadell”.

11. Les L.



“La primera de la víbria i la segona del drac, elements del bestiari popular de la ciutat”.

