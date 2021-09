Dàmaris Gelabert tornarà a Sabadell després de Festa Major

Dàmaris Gelabert tornarà a Sabadell per oferir un espectacle gratuït, segons ha avançat l'Ajuntament de Sabadell. El consistori també està fent gestions amb El Pot Petit per tornar a programar un espectacle, davant de l'expectació que han generat per Festa Major. Es tracta de noves actuacions gratuïtes, en funció de les seves agendes i a falta de confirmació d’El Pot Petit, per atendre l’enorme demanda registrada per a les representacions d’aquests artistes.

Tanmateix, aquests espectacles es podran seguir en directe via streaming per mitjà dels canals municipals de Youtube i d’Instagram durant les actuacions de dissabte a les 12 h del Pot Petit i el de Dàmaris Gelabert de diumenge 5 a les sis de la tarda. De fet, les entrades gratuïtes per veure les dues funcions de Festa Major d'El Pot Petit no van durar ni dos minuts. Són molts els sabadellencs que van criticat el sistema de l'Ajuntament, al·legant que a les 9 h de dijous en van intentar reservar una i se'n van quedar sense. Fonts municipals confirmen l'alta demanda que ha tingut l'espectacle i defensen que les entrades s'han tramitat per ordre de sol·licitud. Esgotades les entrades per a El Pot Petit en menys de dos minuts