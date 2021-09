Fotoenvelliment facial post-estiu

Especial atenció a les taques solars

L’estiu és l’època de l’any en què estem més exposats al sol, amb beneficis com l’aportació de vitamina D i l’estimulació d’endorfines que ens aixequen l’ànim. Però aquest mateixos rajos solars debiliten i afavoreixen a l’aparició de taques solars a la pell.

Hem entrevistat a la Dra. Cortés, responsable de la Plataforma Mèdica Làser a Policlínic Sabadell per saber més sobre els tipus de taques que existeixen i com eliminar-les amb tecnologia làser.

Tipus de tasques

Cal tenir en compte que s’ha de diferenciar entre dos tipus de taques a la pell que, a simple vista, poden presentar confusió:

Taques solars o lentígens: Les taques solars són de forma circular i apareixen en les zones del cos que han estat més exposades al sol. Aquestes taques surten del sol que ens ha donat a la zona 30 anys enrere i no en el mateix any. És a dir, l’epidermis té memòria i emmagatzema l’exposició crònica al sol. Aquest tipus de taques poden aparèixer durant tot l’any.

Taques hormonals melasma: Les taques hormonals presenten el mateix to de color que els lentígens, tenen una forma irregular i acostumen a aparèixer en persones joves i/o després dels embarassos. Aquestes s’accentuen a l’estiu amb l’exposició al sol tot i que no sigui aquesta la causa que les origina. Per aquest tipus de taques es pot utilitzar el làser tot i que s’ha d’estudiar el cas per evitar qualsevol contradicció.

A qui apareixen?

L’aparició d’aquestes taques és més freqüent en persones de pell clara i, per contra de les creences, poden sortir durant tot l’any. Les zones d’aparició dependran del sexe. En el cas de les dones és més habitual que les taques apareguin a la cara i a l’escot. En el cas dels homes, tenen més incidència a l’esquena.

És important que ens visitem per rebre una valoració mèdica d’un metge especialista que ens aconselli el tractament més adequat en cada cas.

L’ús del làser i els seus beneficis

Actualment disposem de diferents tipus de tecnologia làser per poder tractar les taques. i és el professional mèdic decidirà quina és la millor opció en cada cas.

El làser IPL és el sistema més adequat per a l’eliminació de les taques. La llum làser absorbeix la part fosca de la taca i la destrueix. El nombre de sessions dependrà del color d’aquesta i oscil·larà entre 2 i 6 sessions.

El moment més oportú per realitzar el tractament es entre la tardor i la primavera. En contra del que es pugui pensar, la pell bronzejada ajuda a eliminar les taques amb làser. El motiu és que al ser més fosques, el làser les detecta millor i afavoreix el seu tractament.

A banda d’eliminar les taques el làser IPL també té altres propietats beneficioses per a la salut. Una d’elles és que deté l’envelliment de la pell i afavoreix a la creació de col·lagen. Es recomanable repetir 2 ó 3 vegades a l’any ja que s’ha demostrat que, amb cada sessió de 5 minuts equival a 3 mesos de rejoveniment de la pell. Fins i tot, a països com al Japó utilitzen aquest làser com un dels tractaments més habituals de rejoveniment.

El làser ERBIO ER:YAG és el més acceptat en dermatologia estètica pels seus excel·lents resultats. Aconsegueix treballar a una major profunditat i és el làser més potent fent possible obtenir en 1 única sessió resultats que perduraran durant anys.

El làser ERBIO ER:YAG, és l'únic tractament que permet tractar diferents factors de l'envelliment al mateix temps; com per exemple taques, flacciditat, cicatrius i arrugues, ja siguin superficials, mitjanes i/o profundes. També ens aporta beneficis com la millora en porus oberts i cicatrius, sobretot les d'acne, i genera el desitjat efecte tensor sense haver de recórrer a un lífting quirúrgic.

El tractament amb làser ERBIO ER:YAG és un làser per el rejoveniment ablatiu que pot eliminar lesions cutànies sobre elevades, estries, cicatrius i molt més.

