8.000 joves participen en un 'macrobotellón" al campus de la UAB

Centenars de joves s'han aplegat aquesta passada nit i matinada en un macrobotellón al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una convocatòria a través de les xarxes socials d'una festa a la Facultat d'Enginyeria –que ha resultat falsa- ha provocat la trobada il·legal, segons ha avançat Rac1. Moltes persones han fet cas a la crida i s'han desplaçat a la UAB en cotxe i tren, però han comprovat que el campus estava buit i l'anunciada festa amb música i Dj's no existia. Tot i això, la munió de gent ha decidit celebrar una festa improvisada amb música i alcohol que s'ha allargat fins a la matinada. Els Mossos d'Esquadra han controlat els accessos a la zona, però no han pogut accedir al recinte en tractar-se d'un "espai privat".

Les queixes per la macrotrobada al campus de la UAB ja s'han fet paleses durant aquesta passada nit en els dos últims trens d'FGC entre Barcelona-plaça Catalunya i Sabadell (S2), amb els vagons a vessar de joves per anar al campus de la UAB. "Divendres nit. La gent aixafada al tren BCN-Sabadell d'FGC i molt de jovent que ja no hi pot pujar i que es queda tirat a les andanes. El proper i últim en 45 minuts. Servei públic?", ha denunciat un usuari a Twitter. "Per què no hi ha control a les andanes i als trens? Acabo de sortir del tren S2 que semblava una discoteca. Hi ha joves fumant (marihuana), bevent whisky amb cola, cantant i cridant. Des de plaça de Catalunya fins a Bellaterra, quin horror!", ha apuntat una altra usuària @Annasriii.

També hi ha hagut problemes al nucli de Bellaterra amb molts cotxes aparcats a l'exterior del campus de la UAB, alterant la calma nocturna dels veïns. "Què feu Mossos que no teniu unitats d'ordre públic ja a Bellaterra i UAB? Això és una bogeria, centenars de joves passant per dins les cases per arribar al botellot!!! Ja no sé on més trucar", ha comentat indignat l'usuari @mikelpuchol.

Uns 8.000 assistents al 'macrobotellón' al campus de la UAB

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha xifrat en 8.000 els assistents al macrobotellón al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. "No hi ha hagut destrosses importants, però sí de menors. Per exemple, s'ha arrencat una tanca", ha precisat Lafuente als micròfons de 'Via Lliure' de Rac1. "Fins dilluns no sabrem els costos dels desperfectes i dels efectes globals", ha puntualitzat el rector de la UAB, que ha assegurat que s'estudiarà quines accions poden fer per evitar futurs macrobotellots al campus. "Farem l'impossible perquè no passi una altra vegada. Ens preocupa perquè tenim un Campus obert amb molts espais i es fa molt difícil de controlar", ha reconegut Lafuente.

"Ahir a la tarda vam saber que es volia organitzar aquesta festa i vam emprendre les accions que vam poder. Vam intentar tancar pàrquings, vam avisar els Mossos i vam organitzar els sistemes de seguretat que tenim a la universitat", ha enumerat el rector de la UAB. "No tenim ningú identificat, però vam avisar els Mossos per controlar els accessos", ha afegit Lafuente. "Des de les sis del matí que hi ha equips de neteja a la zona, i encara en tenen per hores", ha reblat el rector de la UAB.

Els Mossos no fan cap identificació i titllen la festa de "vergonya col·lectiva"

En paral·lel, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha qualificat el macrobotellot a la UAB de "vergonya col·lectiva" després d'un any i mig de pandèmia. "La vergonya que tots hauríem de sentir perquè milers de persones es convoquen a una festa com aquesta, quan encara estem en pandèmia, no és menor", ha reflexionat en veu alta Ferrer. "Es van perimetrar els accessos per evitar que hi entrés més gent però, com que no vam entrar al campus, no hem pogut fer identificacions de les persones que segurament han acabat fent algun tipus de dany", ha explicat el director de la Policia. "A quarts de set del matí ja no quedaven grups importants i va començar poc abans de la mitjanit", ha afegit Ferrer.

"Estem fent una activitat preventiva. Quan hi ha coneixement d'una possible festa, ens avancem i cobrim l'espai perquè on es pugui fer a aquell lloc. Però quan ja s'està celebrant amb tanta gent, l'actuació policial és inviable", ha constatat el director dels Mossos, que ha recordat que estan fent "un esforç extraordinari" per evitar els botellons. "En els torns de nit, estem tenint un 20% més de presència policial, que s'està fent amb hores extres. Això es un sobrecost de 3 milions d'euros a la Generalitat perquè els policies tinguin més presència al territori", ha finalitzat Ferrer.

